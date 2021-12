Nintendo Switch Jahresrückblick 2021 sagt euch, wie viel ihr gespielt habt

Der Dezember ist immer auch die Zeit der Jahresrückblicke. Was ist in der Welt passiert? Was hat die Menschen beschäftigt? Und für uns Gamer ganz besonders wichtig: Was haben wir in diesem Jahr alles gezockt? Wenn es um Nintendo-Spiele geht, könnt ihr euch die Antwort bei Big N persönlich abholen. Der Nintendo Switch Jahresrückblick 2021 zeigt euch im Detail, wie ihr euer Jahr mit der Hybrid-Konsole verbracht habt.

So funktioniert der Nintendo Switch Jahresrückblick

So geht's: Um euren persönlichen Jahresrückblick für die Switch einsehen zu können, besucht ihr den Nintendo Switch Jahresrückblick 2021 auf der offiziellen Homepage des Publishers. Hier loggt ihr euch mit eurem Konto ein, und schon geht es los.

Aber Achtung: Wenn ihr Nintendo nicht erlaubt habt, eure Daten für ihre Services zu nutzen, steht für euch leider keine Statistik bereit. In diesem Fall müsst ihr bei den Nutzungsinformationen ein Häkchen setzen, dann bekommt ihr den Jahresrückblick zumindest ab 2022.

Welche Spiele 2021 für die Switch erschienen sind, erfahrt ihr hier:

Das verrät euch der Service: Auf den verschiedenen Seiten, die ihr jetzt seht, bekommt ihr eine Menge Informationen. Darunter, welche Spiele ihr gezockt habt, wie lange ihr diese Titel gespielt habt und wie viel Zeit ihr insgesamt im letzten Jahr mit der Konsole verbracht habt. Besonders interessant sind die spezifischen Statistiken, die euch zum Beispiel zeigen, welches Spiel 2021 euer Favorit war oder in welchen Monat/an welchem Tag ihr am längsten vor dem Bildschirm gesessen habt.

Was habt ihr 2021 auf der Switch gezockt?

Vermutlich hätten die meisten von euch in diesem Jahr gerne Zelda: Breath of the Wild 2 in ihre Switch eingelegt. Hoffen wir mal, dass der Titel 2022 erscheint. Ansonsten war 2021 Animal Crossing: New Horizons noch immer eine große Nummer. Unter den Neuerscheinungen fehlte zwar der ganz große Titel, aber mit Spielen wie Zelda: Skyward Sword HD, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, New Pokemon Snap, Wario Ware: Get It Together!, Metroid Dread und vielen weiteren, war es sicher auch kein schlechtes Jahr für die Switch.

Und dann wäre da auch noch der Nintendo Switch Erweiterungspass, mit dem ihr unterwegs eine ganze Reihe an Spielen für den N64 und Sega Mega Drive zocken könnt.

Jetzt seid ihr dran: Was sagt euer Jahresrückblick für die Nintendo Switch? Welche Spiele habt ihr 2021 gezockt und welche davon konnten euch besonders überzeugen?