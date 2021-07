Die 25 besten Jump & Runs und Plattformer für Nintendo Switch

Ihr seid auf der Suche nach den besten Jump & Runs oder Plattformern für die Nintendo Switch? Dann haben wir was für euch. In unserer Liste findet ihr ganz oben die Genre-Highlights für die Hybridkonsole, weiter unten samt Bilderstrecke noch weitere fantastische, eher unbekannte Vertreter.

Die Highlights:

Celeste

Preis: 19,99€

19,99€ USK-Einstufung: ab 12 Jahren

ab 12 Jahren Modus: Einzelspieler

Einzelspieler GamePro-Wertung: 90

Darum geht's: Im Plattformer Celeste schlüpft ihr in die Rolle von Madeline. Das Mädchen will den namensgebenden Berg Mount Celeste erklimmen, muss sich auf dem Weg bis zum Gipfel aber allerhand tödlichen Gefahren stellen. Die insgesamt acht Kapitel, und das solltet ihr nicht unterschätzen, sind trotz wunderschöner Retro-Optik nämlich alles andere als ein Zuckerschlecken und Trial & Error-Passagen sind teil des Spielsystems.

Dank der punktgenauen Steuerung motiviert euch das Spiel aber stets zu einem weiteren Versuch. Zudem ist die Geschichte rund um die junge Heldin eine, die ihr so schnell nicht vergessen werdet.

Hier geht's zum GamePro-Test von Celeste:

10 2 Mehr zum Thema Celeste im Test - Ein Überraschungshit, den jeder spielen sollte

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Preis: 59,99€

59,99€ USK-Einstufung: ab 0 Jahren

ab 0 Jahren Modus: Einzelspieler

Einzelspieler GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: Als namensgebender Gorilla-Held Donkey Kong müssen wir in Tropical Freeze diesmal unsere Insel vor Wikingern beschützen, die das tropische Paradies in eine Eislandschaft verwandeln wollen. In dem 2D-Plattformer können wir uns laufend oder zusammengerollt als Ball rollend durch sechs Welten fortbewegen.

Gegner können wir besiegen, indem wir auf sie draufspringen oder Dinge nach ihnen werfen. Neu ist in diesem Teil, dass Donkey Kong auch Gegenstände aus dem Boden ziehen und damit beispielsweise neue Plattformen schaffen kann. Und auch die Fähigkeiten seiner Affenfreunde kann er sich zunutze machen, wenn er sie im Spielverlauf befreit und so etwa ein Jetpack bekommt.

Hier geht's zum GamePro-Test von Tropical Freeze:

26 0 Mehr zum Thema Donkey Kong: Tropical Freeze im Test - Prima Primaten

Rayman Legends: Definitive Edition

Preis: 39,99€

39,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler, Vier-Spieler-Koop

Einzelspieler, Vier-Spieler-Koop GamePro-Wertung: 89

Darum geht's: 100 Jahre sind in Rayman Legends seit dem letzten Abenteuer vergangen, die der namensgebende Held einfach mal schlafend verbracht hat. Während dieser Zeit haben sich die Albträume, die Gegner des Spiels, erneut mehrere Welten unter den Nagel gerissen. Nun ist es natürlich an Rayman und seinen Freunden, diese wieder zu befreien.

Wie bereits aus der Reihe bekannt, hüpfen und prügeln wir uns durch malerische 2D-Levels, die wir allein oder mit bis zu drei weiteren Freund*innen bestreiten können. In diesem Teil gibt es außerdem am Ende jeder Welt ein Level, das komplett auf den Takt von Musik gespielt wird, sodass wir etwa Schläge und Sprünge auf den Rhythmus anpassen müssen.

Hier geht's zum GamePro-Test von Rayman Legends:

17 0 Mehr zum Thema Rayman Legends: Definitive Edition im Test - Immer noch der Wahnsinn!

Sonic Mania

Preis: 19,99€

19,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop

Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop GamePro-Wertung: 80

Darum geht's: Sonic Mania ist ein 2D-Plattformer im Retro-Look, der an die klassischen Mega-Drive-Spiele erinnern soll und Levels aus verschiedenen Sonic-Spielen neu auflegt. Es werden aber auch völlig neue Gebiete hinzugefügt.

Getreu dem Motto "Back to the Roots", hat sich SEGA mit Fans zusammengesetzt und nach vielen Fehlschlägen wieder einen tollen Ableger mit dem blauen Igel gebastelt.

Hier geht's zum GamePro-Test von Sonic Mania:

5 3 Mehr zum Thema Sonic Mania im Test - Sonic 3,5 (& Knuckles)

Spyro Reignited Trilogy

Preis: 39,99€

39,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler

Einzelspieler GamePro-Wertung: 85

Darum geht's: Die Spyro Reignited Trilogy ist die Neuauflage der PS1-Originale, die alle drei Klassiker vereint. Euch erwarten sowohl Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer als auch Spyro: Year of the Dragon. Alle drei 3D-Jump & Runs wurden von Entwickler Toys For Bob komplett als überaus hübsches Remake überarbeitet.

Als kleiner, lila Drache Spyro müssen wir zusammen mit der Libelle Sparks stets die Welt retten. Spyro nutzt seine Drachenkräfte wie Feuer und seine Rammattacke, um in Kämpfen gegen die comichaften Gegner zu bestehen, aber auch, um kleinere Aufgaben unterschiedlicher NPCs zu erledigen.

Hier geht's zum GamePro-Test der Spyro Reignited Trilogy:

44 1 Mehr zum Thema Spyro Reignited Trilogy im Test - Drachenstarkes Comeback

Super Mario Maker 2

Preis: 59,99€

59,99€ USK-Einstufung: ab 0 Jahren

ab 0 Jahren Modus: Einzelspieler, Zwei- bis Vier-Spieler-Koop (lokal/online)

Einzelspieler, Zwei- bis Vier-Spieler-Koop (lokal/online) GamePro-Wertung: 86

Darum geht's: Während wir Mario-Spiele für ihre Einzelspieler-Kampagnen kennen, spielt der Abschluss der Geschichte hier nur eine untergeordnete Rolle. Super Mario Maker 2 lässt euch wie bereits der Vorgänger alle Freiheiten um entweder mit einem mächtigen Editor eigene Level zu bauen oder Kreationen anderer Bastler zu spielen.

Großes Highlight des Spiels ist nämlich ohne Zweifel die kreative Mario Maker-Community, die euch auf immer neue spaßige, kreative oder knallharte Plattformer-Missionen schickt.

Hier geht's zum GamePro-Test von Super Mario Maker 2:

37 1 Mehr zum Thema Super Mario Maker 2 im Test - Besser & schlechter als auf der Wii U

Super Mario Odyssey

Preis: 59,99€

59,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop

Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop GamePro-Wertung: 95

Darum geht's: Auch in Super Mario Odyssey erwartet uns wieder eine altbekannte Geschichte: der böse Bowser hat Prinzessin Peach entführt, um sie zu heiraten, und es liegt an Mario, sie zu retten. Dafür sorgt das Gameplay aber für jede Menge Spaß in den 14 Spielwelten.

So kann Mario wie gewohnt Dreifachsprünge und Rückwärtssaltos vollführen und aus der Luft heraus mittels Bodenstampfer auf die Erde schmettern. Das wohl beste Feature dürfte aber das neue Capern sein. Damit können wir nämlich die rote Mütze von Mario auf Feinde und Gegenstände werfen und in bestimmte Gegner und Objekte gar hineinschlüpfen, um deren Fähigkeiten zu nutzen.

Hier geht's zum GamePro-Test von Super Mario Odyssey:

32 3 Mehr zum Thema Super Mario Odyssey im Test - Hut ab!

Unravel 2

Preis: 29,99€

29,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop

Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop GamePro-Wertung: 81

Darum geht's: In Unravel 2 sind wir, wie schon im Vorgänger, als kleines Wollmännchen unterwegs, das von Plattform zu Plattform springt und sich mittels seines Fadens auch umherschwingen kann. Neu ist in diesem Teil, dass wir nicht mehr allein unterwegs sind, denn Unravel 2 kann zu zweit gespielt werden und entfaltet erst hier sein volles Potenzial.

Unsere beiden Wollmännchen sind nämlich mittels eines Fadens miteinander verbunden und können sich so gegenseitig helfen, sich an höher gelegene Orte zu schwingen oder den Partner an schwierigen Passagen mitzunehmen.

Hier geht's zum GamePro-Test von Unravel 2:

0 1 Mehr zum Thema Unravel 2 im Test - Um den Koop-Finger gewickelt

Yoka-Laylee and the Impossible Lair

Preis: 39,99€

39,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler, Vier-Spieler-Koop

Einzelspieler, Vier-Spieler-Koop GamePro-Wertung: 85

Darum geht's: Nach der 3D-Welt des eher mittelmäßigen Vorgängers (2017), setzt Impossible Lair auf eine 2,5D-Umgebung, in der erneut die tierischen Helden Yooka und Laylee gespielt werden. Euer Ziel ist es, Bösewicht Capital B und seine rätselhafte Oberwelt zu vernichten.

Falls ihr übrigens Fans des Jump & Runs Banjo-Kazooie seid, Entwickler Playtonic hat sich von den Klassikern inspirieren lassen. Und das mit Erfolg, Teil 2 ist ein fantastischer Genre-Vertreter und auch die Probleme mit der Kamera und der Steuerung wurden im Vergleich zum Vorgänger behoben.

Hier geht's zum GamePro-Test von Yooka-Laylee 2:

16 3 Mehr zum Thema Yooka-Laylee 2 im Test - Warum denn nicht gleich so?

Yoshi's Crafted World

Preis: 59,99€

59,99€ USK-Einstufung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Modus: Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop

Einzelspieler, Zwei-Spieler-Koop GamePro-Wertung: 85

Darum geht's: In Yoshi's Crafted World schlüpfen wir erneut in die Rolle des flauschigen grünen Dinos. Als die Bösewichte Baby Bowser und der Zauberer Kamek auf der Yoshi-Insel versuchen die Traumsonne, die Träume wahr werden lässt, zu stehlen, stellen sich die Yoshis ihnen entgegen.

Dabei gehen aber die so genannten Traumjuwelen aus der Traumsonne verloren und nun ist es natürlich an uns, sie in den 16 verschiedenen Welten des Spiels wieder einzusammeln. Wer das nicht alleine angehen will, kann Yoshi's Crafted World auch mit einem Partner im Zwei-Spieler-Koop zocken.

Hier geht's zum GamePro-Test von Yoshi's Crafted World:

30 0 Mehr zum Thema Yoshi's Crafted World im Test - Das erste große Switch-Highlight 2019

Weitere tolle Jump & Runs und Plattformer für die Switch

Damit ihr nicht nur einen bloßen Namen seht, haben wir für euch eine Bilderstrecke der weiteren Spiele angelegt. Viel Spaß beim durchklicken und wir hoffen, ihr findet die ein oder andere Perle:

Die besten Jump&Runs/Platformer für die Nintendo Switch - Die Ehrenplätze ansehen

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Flipping Death

Iconoclasts

Kaze and the Wild Masks

Kirby Star Allies

Mega Man 11

Mega Man X Legacy Collection 1+2

Monster Boy and the Cursed Kingdom

New Super Luckys Tale

Shantae: Half-Genie Hero

Shovel Knight

Slime-san

Super Meat Boy

Ultimate Chicken Horse

Yoku's Island Express

Die besten Spiele für die Nintendo Switch

Seid ihr nicht nur auf der Suche nach Jump & Runs, sondern wollt auch andere Genres auf der Switch spielen, haben wir eine Liste der 40 besten Switch-Spiele für euch. Hier findet ihr unter anderem solch fantastische Spiele wie Ori and the Will of the Wisps, Dragon Quest 11 S oder die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles.

Beste kostenlose Switch-Spiele: Falls ihr für gute Nintendo-Games kein Geld ausgeben wollt, dann werdet ihr in einer weiteren GamePro-Liste fündig: Die 14 besten Gratis-Spiele für Nintendo Switch.

Welches Jump & Run bzw. welcher Plattformer ist euer Liebling auf der Nintendo Switch?