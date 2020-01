Bei MediaMarkt gibt es seit einigen Tagen drei Switch-Spiele für zusammen 111€. Wir haben bereits darüber berichtet. Das ist ein gutes Angebot, weil in den rund 80 Spielen der Aktion auch große Titel wie Legend of Zelda: Breath of the Wild enthalten sind, deren Preise normalerweise stabil bei über 50€ liegen.

3 Switch-Spiele für 111€ bei MediaMarkt

Das Angebot gilt nur noch bis morgen, ein paar Titel wie z.B. Luigi's Mansion 3 sind sogar schon jetzt ausverkauft und höchstens noch per Marktabholung verfügbar. Hier haben wir euch eine Auswahl an Switch-Spielen zusammengestellt, die ihr weiterhin online bestellen könnt, auch wenn ihr aufgrund der hohen Nachfrage eventuell einige Tage auf die Lieferung warten müsst. Damit ihr besser einschätzen könnt, wie viel ihr spart, haben wir den regulären Preis beigefügt.

Auch bei Amazon

Übrigens gibt es bei Amazon gerade eine ähnliche Aktion, auch hier könnt ihr bis zum 19. Januar drei Switch-Spiele für 111€ bekommen. Die Auswahl ist hier allerdings nicht so gut, einige große Titel wie beispielsweise die Zelda-Spiele Breath of the Wild und Link's Awakening oder das von Kritikern hochgelobte Astral Chain fehlen. Hier geht's zur Übersicht:

3 Switch-Spiele für 111€ bei Amazon

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr bei beiden Händlern einfach nur drei Spiele aus der Liste auswählen und gemeinsam in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst.