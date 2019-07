Nintendo Switch Lite: Alle Spiele, die ihr nicht spielen könnt

Mit der Nintendo Switch Lite kommt am 20. September ein reiner Handheld auf den Markt. Heißt: Anders als die Standard-Switch kann die Lite-Variante nicht an den TV angedockt werden. Per se unterstützt das neue Gerät also nur Spiele, die auch im Handheld-Modus spielbar sind.

Keine Panik: Die meisten Switch-Spiele werden von der Switch-Lite unterstützt. Es gibt aber eine kleine Liste an Titeln, die ihr per se nicht auf dem Handheld zocken könnt.

Diese Spiele sind nicht im Handheld-Modus spielbar

Labo VR wird nicht unterstützt: Die Switch Lite ist etwas kleiner als die herkömmliche Switch und passt daher nicht in die Labo-Brille.

Ihr könnt diese Spiele aber im Tabletop-Modus spielen

Das ist aber mit Extrakosten verbunden: Oben aufgelistete Spiele könnt ihr zwar im Tabletop-Modus zocken. Weil der Switch Lite allerdings ein Kickstand fehlt, müsst ihr einen speziellen Switch Lite-Ständer separat erweben.

Zudem müssen per Wireless-Verbindung zusätzliche Joy-Con angeschlossen werden. Und die müsst ihr samt Aufladegeräten gegebenenfalls ebenfalls separat erwerben.

Um im Tabletop-Modus zu spielen, braucht ihr zusammenfassend folgende Hardware:

Nintendo Switch Lite-Ständer

Separates Joy con-Paar

Auflademöglichkeiten für die Joy-con: Etwa eine Ladestation