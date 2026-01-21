Dieses Mario-Spiel für die Switch bekommt ihr hier für unter 15€!

Dieses Switch-Highlight bringt taktische Herausforderungen in die Welt von Mario!

Was auf dem Papier nach einem seltsamen Crossover klingt, hat sich längst zu einer der spannendsten Strategiereihen auf der Nintendo Switch entwickelt. Mario + Rabbids Sparks of Hope führt den ungewöhnlichen Zusammenschluss aus Nintendo-Ikonen und Rabbids konsequent weiter. Und ihr könnt euch das fesselnde Strategiespiel aktuell bei MediaMarkt zu einem unschlagbaren Hammerpreis sichern!

Darum geht’s: Eine Galaxie in Gefahr!

Die Geschichte von Sparks of Hope beginnt nicht wie von Mario-Spielen vielleicht erwartet im Pilzkönigreich, sondern mitten im All. Eine finstere Macht namens Cursa bedroht die gesamte Galaxie und hat es auf die Sparks abgesehen – mysteriöse Wesen, die aus der Verschmelzung von Rabbids und Lumas entstanden sind. Die Energie der Sparks ist enorm und deshalb ihre Rettung umso wichtiger!

Mario, Luigi, Peach und ihre Rabbid-Pendants machen sich gemeinsam mit neuen Helden wie Edge oder Rabbid Rosalina auf den Weg, um mehrere Planeten zu bereisen, Sparks zu befreien und dem galaktischen Chaos ein Ende zu setzen!

So wird gespielt: Dieses Mario-Spiel ist richtig taktisch!

Im Kern bleibt Sparks of Hope ein klassisches, rundenbasiertes Taktikspiel. Doch das Kampfsystem ist spürbar weiterentwickelt! Statt euch starr von Feld zu Feld zu bewegen, manövriert ihr eure Charaktere frei über die Map, sucht Deckung, positioniert euch clever und kombiniert Angriffe!

Freut euch auf fantastische und wunderschöne Welten!

Jeder Held bringt eigene Waffen, Spezialfähigkeiten und Rollen mit. Mario punktet mit Vielseitigkeit, Luigi agiert als Scharfschütze aus der Distanz, während Rabbid Peach das Team unterstützt. Besonders spannend wird es durch die Sparks: Diese kleinen Begleiter verleihen euren Figuren zusätzliche Effekte wie Elementarschaden, Heilung oder defensive Buffs und eröffnen unzählige taktische Möglichkeiten!

Auch abseits der Kämpfe überzeugt das Spiel. Die Planeten sind halb offen gestaltet, laden zum Erkunden ein und stecken voller Rätsel, Nebenmissionen und versteckter Belohnungen. Das sorgt für Abwechslung und jede Menge Spielspaß!

Darum kommt Sparks of Hope so gut an

Mario + Rabbids Sparks of Hope schafft etwas, das nur wenige Strategiespiele erreichen: Es ist zugänglich, ohne oberflächlich zu sein. Dank einstellbarem Schwierigkeitsgrad können Einsteiger entspannt loslegen, während Taktik-Fans an komplexen Kämpfen und Teamsynergien tüfteln können.

Auf euch warten die beliebten Mario-Charaktere und lustige Rabbid-Adaptionen!

Dazu kommen natürlich die geliebten Figuren aus dem Mario-Universum zusammen mit liebevollen Animationen und ein Soundtrack, der euch nie wieder loslässt!