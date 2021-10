Nintendo empfiehlt drei Spiele, die besonders toll auf der Switch OLED aussehen

Der Bildschirm der neuen Nintendo Switch OLED ist nicht nur größer als der Bildschirm der originalen Switch, er hat noch weitere Vorteile, von denen Switch-Spiele profitieren können. Durch den OLED-Bildschirm lassen sich Farben intensiver darstellen und hohe Kontraste erzielen.

Nintendo gibt nun drei Spiele-Empfehlungen von Drittanbietern heraus, die durch ihre bunte Farbgebung besonders vom neuen OLED-Bildschirm profitieren und die Spieler*innen unbedingt ausprobieren sollten. Wir geben euch noch weitere Spiele an die Hand, die ihr ebenfalls auf Switch OLED ausprobieren solltet.

Diese Spiele solltet ihr auf Switch OLED ausprobieren

Der amerikanische Twitter-Account von Nintendo empfiehlt drei Titel, die überraschend nicht aus dem eigenen Hause stammen. Falls ihr also „lebendige Farben“ und „große Abenteuer“ auf Nintendo Switch OLED erleben wollt, dürft ihr die folgenden Titel nicht verpassen:

Was sind das für Spiele? Die Persona-Reihe ist vor allem durch ihren schrägen und bunten Grafik-Stil bekannt. Mit Persona 5 Strikers ist erstmals ein Persona-Titel für die Nintendo Switch erschienen, der im Gegensatz zur Hauptreihe actionreiche Gefechte im Stile der Dynasty Warriors-Reihe bietet.

Im Pixel-Rollenspiel Eastward wird die stimmige Atmosphäre vor allem durch bunte Farben sowie Licht- und Schatteneffekte erschaffen. Auch dieses Spiel eignet sich gut, um es auf der Switch OLED zu spielen, da es auch abseits der Optik einiges zu bieten hat, wie ihr im GamePro-Test nachlesen könnt.

Die Krönung ist Tetris Effect: Connected, denn hier jagt ein buntes Lichtspektakel das nächste. Mit den drei Spielen solltet ihr also bestens euren OLED-Bildschirm ausreizen können.

Diese Spiele für die Switch OLED empfiehlt GamePro

In unserem Test zu Metroid Dread konnten wir bereits testen, wie schön das Spiel auf dem neuen OLED-Bildschirm aussieht. Der größere, farb- und kontrastreichere Bildschirm holt das Beste aus dem Actionttitel heraus, der zeitgleich mit der neuen Konsole erschienen ist. Den ausführlichen Test zum fantastischen Metroidvania findet ihr hier:

Ein weiterer Titel, der im wahrsten Sinne des Wortes mit bunten Farben um sich wirft, ist Splatoon 2. Hier treten Spieler*innen in Farbschlachten gegeneinander an und müssen dafür sorgen, dass das Feld möglichst in ihrer eigenen Teamfarbe gefärbt ist. Die satten Farben werden auf dem OLED-Bildschirm noch besser zur Geltung kommen und könnten auf diese Weise besser voneinander unterschieden werden.

Falls ihr weniger von der intensiveren Farbgebung, sondern mehr vom stärkeren Kontrast profitieren wollt, empfehlen wir Spiele mit einer düsteren Atmosphäre. Ein Beispiel wäre Dark Souls: Remastered, denn das Land Lordran zeigt mit seiner Endzeitstimmung, wie der OLED-Bildschirm auch aus düsteren Umgebungen ein schöneres Bild zaubert.

Falls ihr euch für weitere Vor- und Nachteile der Nintendo Switch OLED interessiert, solltet ihr unseren Vergleichsartikel mit der Switch Lite und der originalen Switch nicht verpassen:

Was kommt nach der OLED?

Wie ein Nintendo-Insider nun spekuliert, wird es keine direkte Switch Pro geben, sondern vielmehr so etwas wie eine Switch 2. Diese soll neue Features wie eine 4K-Auflösung und DLSS-Technologie bieten. Was es mit diesen Dingen auf sich hat und worin der Unterschied zwischen der Switch Pro und einer neuen Konsole liegen würde, erfahrt ihr im passenden GamePro-Artikel.

Welche Spiele fallen euch noch ein, die vom OLED-Bildschirm besonders profitieren würden?