Switch Pro ist in Wirklichkeit eine neue Nintendo-Konsolengeneration in 4K, so Insider

Die Gerüchteküche zu einer Switch Pro-Konsole mit 4K-Feature brodelt munter weiter. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass angeblich 11 Entwicklerteams bereits im Besitz eines Switch Pro-DevKits sind. Doch Nintendo dementierte, dass an den Gerüchten rund um eine Nintendo Switch mit 4K-Auflösung etwas dran sei.

Wie ein bekannter Nintendo-Insider nun verrät, könnte das Dementi von Nintendo in der Form stimmen. Denn bei den 4K-DevKits soll es sich nicht um die bislang gemutmaßte Nintendo Switch Pro, sondern um eine andere Konsole handeln.

Nintendo läutet nächste Generation ein

Auf YouTube spricht Nate the Hate in einem Video über den Sachverhalt. Demnach soll es die DevKits mit einer 4K-Konsole tatsächlich gegeben haben, doch es soll sich dabei nicht um eine Switch Pro handeln. Vielmehr handelt es sich hierbei schon um die nächste Nintendo-Konsolengeneration:

Die neue Konsole soll zur Darstellung der 4K-Auflösung die DLSS-Technologie von NVIDIA nutzen. Das deckt sich mit den Gerüchten, die bereits Anfang 2021 die Runde machten.

Was ist DLSS? DLSS steht für "Deep Learning Super Sampling" und soll bei gleicher Hardware eine bessere Grafikleistung ermöglichen. Nvidia entwickelte die Technologie ursprünglich für ihre PC-Grafikkarten, ein Einsatz bei der Switch Pro wäre also durchaus eine Überraschung.

Nate the Hate weiß leider nicht, zu welchem Preis die neue Konsole verkauft werden soll und in welchen Bezug Nintendo die Konsole setzen wird. Obwohl Nate von einer neuen Konsolengeneration spricht, weiß er nicht, ob es sich hierbei um eine Switch 2 oder eine Revision der bisherigen Konsole handeln könnte.

Switch 2 oder Revision? Auch in unserer Berichterstattung haben wir die Aussagen von Nintendo so deuten können, dass die Switch Pro nicht mehr kommen wird, sondern vielmehr eine Switch 2.

4K-Konsole könnte nächstes Jahr kommen

Die neue 4K-Konsole wird vermutlich die alten Switch-Spiele unterstützen, auch wenn das Upgrade des verbauten Siliziums zur Herausforderung werden könnte. Daneben wird es vor allem neue Exklusivtitel geben, bei denen der Anteil an Spielen von Drittanbietern steigen wird. Die Entwickler*innen werden sich in Zukunft mehr auf die neue Konsole als auf die alte Technologie fokussieren, so der Nintendo-Insider.

Wann wird die neue Konsole erscheinen? Die DevKits werden seit Ende 2020 an die Entwicklerstudios verteilt, seit einigen Monaten sogar an kleinere Entwicklerteams. Demnach schätzt der Nintendo-Insider, dass die Konsole wohl zwischen dem vierten Quartal in 2022 und dem ersten Quartal 2023 erscheinen wird.

Was ist dran an den Gerüchten? Nate the Hate ist ein prominenter und gut vernetzter Insider, wenn es um Nintendo geht. Seine Vorhersagen sind sehr zuverlässig, so sagte er beispielsweise die N64-Spiele für Nintendo Switch Online vor deren Ankündigung voraus. Bei der 4K-Konsole ist sich Nate so sicher, dass er sogar von handfesten Beweisen spricht.

Demnach können wir davon ausgehen, dass die 4K-Konsole tatsächlich kommen könnte. Doch wie immer sollten wir diese Gerüchte mit Vorsicht genießen und abwarten, bis Nintendo sich entschließt, die neue Konsolengeneration vorzustellen.

Falls ihr die Gerüchte zur Switch Pro verpasst haben solltet, haben wir hier für euch die passende GamePro-Zusammenfassung:

OLED ist nicht die erhoffte Switch Pro

Erst vor wenigen Tagen erschien mit der Switch OLED eine neue Variante der originalen Switch-Konsole. Diese hat leistungstechnisch zwar kein Upgrade bekommen, glänzt dafür aber mit einem neuen OLED-Bildschirm und einigen verbesserten Features. Alle Vorteile der neuen OLED-Konsole und ob sie sich für Switch-Besitzer*innen lohnt, erfahrt ihr im GamePro-Vergleich.

Was wären eure Wünsche an die Switch 2?