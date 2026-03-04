Läuft gerade Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele
Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele

12 Aufrufe

Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele

04.03.2026 | 10:30 Uhr

Für Nintendo Switch Online inklusive Erweiterungspass erscheinen am 10. März 2026 drei neue Spiele: Neben den beiden Virtual Boy-Titeln Mario Tennis und Mario Clash kommt auch der GBA-Klassiker  Mario vs. Donkey Kong ins Abo.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - Black Ops Royale ist ähnlich wie Blackout und startet bald Video starten   2:18

vor einem Tag

Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald
Mit Slime Rancher 2 bekommt ihr eine Mischung aus Farming Sim, Open World-Adventure und Ego-Shooter Video starten   1:18

08.12.2024

Mit Slime Rancher 2 bekommt ihr eine Mischung aus Farming Sim, Open World-Adventure und Ego-Shooter
Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele Video starten   1:16

vor 2 Stunden

Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele
The Elder Scrolls Online: Erster Trailer stimmt auf das riesige neue Gold Road-Kapitel ein Video starten   3     3:04

19.01.2024

The Elder Scrolls Online: Erster Trailer stimmt auf das riesige neue 'Gold Road'-Kapitel ein
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.542 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Marathon hat so viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was Video starten   2     22:25

vor 20 Stunden

Marathon hat so viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was
Gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer! Video starten   11:11

vor einer Stunde

Gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer!
Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele Video starten   1:16

vor einer Stunde

Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox! Video starten   1     1:01

vor einem Tag

Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - Black Ops Royale ist ähnlich wie Blackout und startet bald Video starten   2:18

vor einem Tag

Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   1     15:34

vor 6 Tagen

Resident Evil Requiem im Video-Test
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer! Video starten   11:11

vor einer Stunde

Gigantische Open-World-RPG wird jetzt noch größer!
Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele Video starten   1:16

vor 2 Stunden

Nintendo Switch Online bekommt im März 3 neue Mario-Spiele
Marathon hat so viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was Video starten   2     22:25

vor 20 Stunden

Marathon hat so viele Probleme - Und trotzdem hat es irgendwie was
Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - Black Ops Royale ist ähnlich wie Blackout und startet bald Video starten   2:18

vor einem Tag

Call of Duty Warzone erinnert sich an seine Wurzeln - "Black Ops Royale" ist ähnlich wie Blackout und startet bald
Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox! Video starten   1     1:01

vor einem Tag

Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!
Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein Video starten   0:43

vor 2 Tagen

Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein
Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an Video starten   1:24:27

vor 2 Tagen

Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an
143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten? Video starten   2     49:20

vor 2 Tagen

143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?
Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk Video starten   1   1:06:15

vor 3 Tagen

Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk
Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC Video starten   1     50:28

vor 3 Tagen

Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC
Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar Video starten   1:14

vor 4 Tagen

Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar
Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware Video starten   1:04

vor 4 Tagen

Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware
mehr anzeigen