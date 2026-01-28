Im Februar gibt's mit Nintendo Switch Online 7 Bonus-Spiele auf einmal - aber um sie zu spielen, müsst ihr erstmal Geld für ein zusätzliches Accessoire hinblättern

Switch Online bekommt auch im Februar neue Spiele.

Neue Spiele im Nintendo Switch Online-Abo sind eigentlich immer gerne gesehen. Und im Februar lohnt sich das auch ordentlich, hier kommen nämlich sieben Titel auf einen Schlag. Allerdings hat die Sache diesmal tatsächlich einen Haken Ihr könnt sie nämlich nicht einfach auf eurer Switch oder Switch 2 spielen. Stattdessen will Nintendo ein neues Zubehör mit Spielen versorgen.

Diese sieben Spiele kommen zu Switch Online

Aber kommen wir zuerst einmal zu den Spielen selbst. Wie Nintendo mit einem kurzen Trailer angekündigt hat, erwarten uns ab dem 17. Februar folgende sieben Spiele, wenn ihr ein Switch Online-Abo inklusive Erweiterungspass habt:

Teleroboxer

Galactic Pinball

RED ALARM

GOLF

Virtual Boy Wario Land

3D TETRIS

The Mansion of Innsmouth

Hier könnt ihr euch die Titel im kurzen Trailer anschauen:

3:53 Nintendo Switch Online bekommt 7 neue Spiele für den Virtual Boy

Autoplay

Nur für Virtual Boy: Es sind also durchaus ein paar spaßige Titel dabei, hier kommt aber auch das große ABER. Die Spiele sind nämlich ausschließlich auf dem Virtual Boy spielbar, der ebenfalls am 17. Februar erscheint.

Dabei handelt es sich um eine Neuauflage von Nintendos Virtual Reality-Headset, das als größter Hardware-Flop der Firmengeschichte gilt. Trotzdem wagt Nintendo jetzt noch einen neuen Versuch und legt wohl auch deshalb direkt mit einigen Titeln vor.

Wie übrigens bereits angekündigt ist, sollen uns bis Ende 2026 noch neun weitere Spiele für das Zubehör erwarten – zwei der Titel wurden sogar zuvor noch nie veröffentlicht. Hier sind alle Spiele, die via Switch Online in diesem Jahr noch auf den Virtual Boy kommen sollen:

Mario Clash

Mario Tennis

Jack Bros

Space Invaders Virtual Collection

Virtual Bowling

Virtual Force

V-Tetris

Zero Racers (erstmals veröffentlicht)

D-HOPPER (erstmals veröffentlicht)

Wollt ihr euch den Virtual Boy für die Spiele holen, wird's etwas teurer. Für das "richtige" Headset zahlt ihr nämlich 79,99 Euro. Es gibt aber alternativ auch eine günstigere Variante, die dann nicht aus Plastik, sondern primär aus Pappe besteht und 19,99 Euro kostet.

Alles Wichtige zu Nintendo Switch Online

Wollt ihr mehr über das Nintendo-Abo erfahren, haben wir alle Infos zum Service für Nintendo Switch 1 und 2 im oben verlinkten Artikel für euch aufgeführt.

Grob zusammengefasst bekommt ihr für 19,99 Euro im Jahr nicht nur Zugriff auf eine stetig wachsende Retro-Spielebibliothek, sondern könnt zudem den Online-Multiplayer nutzen und eure Spielstände in die Cloud laden. Holt ihr euch für zusätzliche 20 Euro im Jahr den Erweiterungspass für Nintendo Switch Online, wird die Spiele-Bibliothek unter anderem um Nintendo 64-Titel erweitert.

Was sagt ihr zu den sieben neuen Spielen? Ist der Virtual Boy überhaupt interessant für euch?