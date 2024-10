Nintendo Switch Online im Oktober 2024: Zu Halloween kommen zwei richtig tolle N64-Klassiker in den Service

Ende Oktober wird es mit zwei Spielen passend zu Halloween sowohl gruselig als auch blutig.

Kurz vor Monatsende reicht Nintendo zwei Spiele für den Switch Online-Service nach, die euch in die richtige Stimmung für Halloween versetzen sollen. Obwohl mit Banjo-Tooie der N64-Katalog diesen Monat bereits ergänzt wurde, kommen die beiden Games zusätzlich in den Mature-Katalog.

Wichtig: Um Zugriff auf die beiden Spiele zu bekommen, müsst ihr ein Abo für Nintendo Switch Online und das Erweiterungs-Paket abgeschlossen haben.

Die beiden neuen Mature-Titel im Detail

Shadow Man

Das Action-Adventure basiert auf die gleichnamige Comicvorlage und lässt euch in die Rolle von Michael LeRoi schlüpfen, der sich durch Voodoo-Magie in Shadow Man verwandeln kann. Um die Welt der Lebenden zu retten, müsst ihr in das Reich der Toten vordringen und fünf grausame Killer sowie deren Anführer erledigen.

Dafür klettert, springt und vor allem prügelt ihr euch durch Gegnerhorden, um sogenannte "Govi" zu sammeln, in denen sich dunkle Seelen befinden, die Shadow Man stärker machen. An manchen Stellen erinnert das Spiel deswegen auch an 3D-Metroidvanias alter Schule.

Turok 2: Seeds of Evil

Beim zweiten Turok-Ableger handelt es sich um einen Shooter aus der First-Person-Perspektive. In der Rolle von Turok bewegt ihr euch durch dreidimensionale Levels und habt dabei ein großzügiges Waffenarsenal zur Verfügung, mit dem ihr eure Gegner*innen niederstrecken könnt.

In insgesamt sechs Levels müsst ihr verschiedene Aufträge erfüllen, wie zum Beispiel die Zerstörung eines bestimmten Gegenstandes, die Befreiung von Geiseln oder das Besiegen von Gegnerhorden.

Dieser schaurig-schöne Ankündigungstrailer stellt euch die beiden Spiele nochmals vor:

1:41 Nintendo veröffentlicht überraschend heute zwei neue N64-Klassiker für Nintendo Switch Online

Autoplay

Mehr zum Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

Wenn ihr passend zur Jahreszeit in die beiden Spiele reinschauen wollt, benötigt ihr dafür eine Mitgliedschaft für das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Mehr zum Online-Service von Nintendo könnt ihr hier nachlesen:

Weil es sich bei den beiden Spielen um sogenannte Mature-Titel handelt, müsst ihr im Nintendo eShop zusätzlich die kostenlose App Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Mature herunterladen. Wenn ihr die Bibliothek auf eurer Switch öffnet, erwarten euch dann entsprechend die beiden Spiele neben den beiden anderen Titeln Perfect Dark und Turok: Dinosaur Hunter.

Habt ihr Lust, in Shadow Man oder Turok 2: Seeds of Evil reinzuschauen oder es sogar zu Halloween durchzuspielen?