Freunde von Dinosauriern und Videospielen haben es nicht leicht. Was eigentlich perfekt zusammenpasst, wurde von Entwicklern in den letzten Jahren sehr stiefmütterlich behandelt. Lediglich Indie-Projekte, Kinder-Spiele und Simulationen haben sich dem Thema angenommen. Mit Instinction befindet sich jetzt aber ein Survival-Horror-Spiel in Arbeit, dass der legitime Nachfolger von Dino Crisis und Turok werden möchte.

Instinction hat eine berühmte Inspiration

Instinction wird von Hashbane Interactive entwickelt. Das Studio kombiniert First-Person-Gameplay (allerdings wird es möglich sein, zu einer Third-Person-Kamera umzuschalten) mit Survival-Horror und einer teilweise offenen Spielwelt. Letzteres bedeutet wohl, dass wir mehrere Areale besuchen werden, in denen wir uns wie in einer Open-World frei bewegen können.

Auf der PS5 sollen unter anderem auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers genutzt werden. Ein erster Teaser zeigt das Hauptmenü, einen Ladebildschirm und einige Sekunden Gameplay. Die Optik ist schon sehr ansprechend. Das Team peilt 120 FPS, eine Auflösung von bis zu 8K und Ray-Tracing an, diese Angaben dürften sich allerdings auf die geplante PC-Fassung beziehen. An Ambitionen fehlt es Hashbane Interactive aber auch so definitiv nicht.

Das Erbe von Dino Crisis: Gute Dino-Spiele im Action- oder Horror-Genre scheinen wie ausgestorben zu sein. Dabei fing in der PS One/N64-Ära alles so vielversprechend an. Mit Instinction wollen die Entwickler an diese Zeit anknüpfen:

"Wir wollten, was viele Gamer wollten, eine moderne Version eines alten Kultklassikers, ein Dino-Survival-Spiel mit modernen Spielmechaniken und einer interessanten Story, nachdem wir 20 Jahre warten mussten, hatten wir keine andere Wahl, als selbst ein solches Spiel zu entwickeln, und es musste genial werden, um dem Original Tribut zu zollen, mit vollem Mod-Support für die Community."

Wann erscheint Instinction? Die Entwickler peilen einen Release im 3. Quartal (Juli bis September) 2022 an. Der Release soll auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC stattfinden.

Besser als ein Dino Crisis Remake

Gerüchte um ein Dino Crisis Remake halten sich seit geraumer Zeit. Grund dafür sind vermutlich die Remakes von Resident Evil 2 und 3. Ein solches wünschen sich die Fans offensichtlich auch für den Dino-Horror. Allerdings hat Dino Crisis im Gegensatz zu Resi nie sein volles Potential entfaltet. Der erste Teil hat deutlich zu viel umständliches Backtracking, Teil 2 ist ein reines Action-Spiel und von Dino Crisis 3 enttäuschte nahezu auf der ganzen Linie.

Instinction hat als neues Franchise die Möglichkeit, komplett bei Null anzufangen. Das Spiel trägt keinen schweren Rucksack, auch wenn die Entwickler das Projekt aktiv mit Dino Crisis in Verbindung bringen. Ein aufregendes Projekt, dass wir weiter beobachten werden.

Meint ihr, Instinction kann das Dino-Horror-Genre wieder neu beleben?