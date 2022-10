The Legend of Zelda: Breath of the Wild - So holt ihr euch die neuen Icons

Wie schon im September könnt ihr euch mit einem Nintendo Switch Online Zugang auch diesmal wieder neue Icons für euer Profil holen. Letzten Monat gab es da Profilbilder aus der NES Ära, im Oktober gibt es jetzt welche aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Das sind die neuen Icons

Die neuen Symbole, mit denen ihr euer Nintendo Profil nochmal etwas schicker machen könnt, kommen dabei in insgesamt 4 Wellen. Diese erscheinen jeweils im Wochentakt und liefern jedes Mal neue Charaktere, Hintergründe und Rahmen. Welle 1 ist bereits am 3. Oktober gestartet, läuft also noch bis zum 10. diesen Monats und enthält Designs inspiriert von Champion Revali.

Hier eine Übersicht zum Releasedatum und den Champions der verschiedenen Wellen:

Welle 1: 3. - 10. Oktober - Champion Revali

Welle 2: 10. - 17. Oktober - Champion Mipha

Welle 3: 17. - 24. Oktober - Champion Daruk

Welle 4: 24. - 31. Oktober - Champion Urbosa

So holt ihr euch die Icons

Zunächst einmal braucht ihr ein aktives Nintendo Switch Online Abo. Als nächstes wählt ihr im Hauptmenü eurer Nintendo Switch unten den roten Button des Online Services aus. Wenn euch die Icons nicht schon beim Startbildschirm angezeigt werden, wählt den Punkt Missionen & Belohnungen aus.

Dort könnt ihr dann Breath of the Wild auswählen und euch euer Icon auswählen. Aber Achtung, ganz kostenlos gibt es die leider nicht, ihr müsst pro Icon nämlich 10 Platinpunkte ausgeben. Zusätzlich gibt es die Hintergründe und Rahmen, die mit jeweils 5 Platinpunkten zu buche schlagen.

Das wissen wir bereits zum nächsten Zelda

Vielleicht versüßen euch die neuen kosmetischen Items ja ein wenig die Wartezeit auf den nächsten Teil der Reihe, der lässt nämlich noch etwas auf sich warten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom soll am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch erscheinen.

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

Mit weiteren Infos hält sich Nintendo bisher zwar vornehm zurück, die Fans vermuten aber aufgrund des Trailers, dass Elemente aus Skyward Sword ihre Rückkehr feiern könnten. Das sind natürlich nur Spekulationen, aber was wäre auch ein neuer Spielerelease ohne ein paar Theorien im Vorfeld.

Holt ihr euch die neuen Icons oder wartet ihr noch auf euren Champion?