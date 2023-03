Nintendo Switch: Preissturz bei FIFA 23 und weitere Knaller-Angebote im Nintendo eShop!

Im Nintendo eShop gibt es gerade mehr als 1000 Sonderangebote für Nintendo Switch. FIFA 23 bekommt ihr beispielsweise zum halben Preis.

Im Nintendo eShop gibt es diese Woche wieder jede Menge Spiele für Nintendo Switch günstiger. Unter den mehr als 1000 Sonderangeboten finden sich AAA-Titel ebenso wie Geheimtipps und Neuauflagen großer Klassiker. In diesem Artikel stellen wir euch zehn besonders interessante Angebote kurz vor. Falls ihr lieber selbst nach den besten Deals suchen wollt, bringt dieser Link euch zur kompletten Liste der reduzierten Spiele:

FIFA 23 Legacy Edition

Mit der FIFA 23 Legacy Edition führt ihr auf Nintendo Switch euer Lieblings-Team zum Triumph in der Champions League.

Angebot gültig bis: 3. April

Das vielleicht letzte Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts, das den Namen „FIFA“ trägt (nächstes Jahr soll die Reihe "EA Sports FC" heißen), bietet wie üblich ein umfangreiches Paket mit den verschiedensten Modi und Turnieren für Single- und Multiplayer. Im Karrieremodus beispielsweise könnt ihr dank umfangreicher Lizenzen euren Lieblingsverein mit den Originalspielern bis zum Triumph in der Champions League führen.

Online könnt ihr euch in Ligen, Turnieren oder schnellen Freundschaftsspielen mit anderen Spieler*innen messen. Daneben gibt es natürlich auch lokalen Multiplayer. Auf dem Fußballplatz bietet FIFA 23 dabei die übliche Qualität und die gewohnte Mischung aus einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay und realistischer Simulation. Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr FIFA 23 übrigens noch bis zum 26. März kostenlos im Nintendo eShop herunterladen und spielen.

Resident Evil 4

Auch den Horror-Klassiker Resident Evil 4 gibt es im Nintendo eShop jetzt zum halben Preis.

Angebot gültig bis: 29. März

Den Horror-Klassiker Resident Evil 4 könnt ihr in der für Nintendo Switch leicht angepassten Version jetzt zum halben Preis bekommen. Dass Resident Evil 4 nach wie vor als großer Meilenstein der Reihe gilt, liegt nicht nur daran, dass hier erstmals eine moderne Third-Person-Perspektive verwendet wurde. Vor allem die atmosphärische Inszenierung hat dazu viel beigetragen und fesselt auch heute noch. Wir spielen Leon S. Kennedy, bereits bekannt aus Resident Evil 2, der in einem kleinen, spanischen Dorf die Tochter des Präsidenten aus den Klauen einer mysteriösen Sekte befreien soll. Kaum treffen wir dort ein, werden wir von den Dorfbewohnern angegriffen, bekommen es aber natürlich auch noch mit sehr viel schlimmeren Kreaturen zu tun.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

1:16 Chrono Cross: Trailer enthüllt Remaster des PS1-Klassikers

Angebot gültig bis: 30. März

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ist die HD-Neuauflage von Chrono Cross, die als Bonus auch noch das Spiel „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ enthält. Letzteres ist vor Chrono Cross erschienen und erzählt eine alternative Version der Geschichte. Das aus dem Jahr 1999 stammende Chrono Cross ist der Nachfolger des legendären Chrono Trigger und ein traditionelles JRPG mit rundenbasierten Kämpfen. Das Gameplay ist anspruchsvoll, aber die Geschichte ist noch deutlich komplexer. Sie dreht sich um Serge, der eigentlich schon zehn Jahre zuvor hätte sterben sollen, aber überlebt und so die Welt in zwei parallele Dimensionen aufgespalten hat. Wie im Vorgänger spielen zudem natürlich Zeitreisen wieder eine Rolle in der Story.

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Ender Lilies ist ein düsteres Metroidvania im Hollow-Knight-Stil.

Angebot gültig bis: 31. März

Wer düstere Action-Platformer mit verschachteltem Metroidvania-Leveldesign im Stile eines Hollow Knight mag, sollte Ender Lilies nicht verpassen. Hier erkunden wir in der Gestalt des jungen und mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestatteten Mädchens Lily die postapokalyptische Welt der Endlands. Der sogenannte Todesregen hat hier sämtliche Lebewesen in blutrünstige Bestien verwandelt. Nur Lily kann die Welt von ihrem Fluch befreien. Leicht ist das nicht: Insbesondere die 26 Bossgegner, die wir besiegen müssen, verlangen uns einiges ab. Außerdem bekommen wir im Laufe der rund 25 Stunden langen Story-Kampagne immer wieder neue Fähigkeiten, die wir meistern müssen. Ab und an lösen wir zur Abwechslung auch kleine Rätsel.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

1:50 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogie - Trailer zur Kollektion für Nintendo Switch

Angebot gültig bis: 29. März

Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy liefert euch die ersten Spiele der berühmten Adventure-Reihe im Anime-Stil. In insgesamt 14 Fällen übernehmt ihr die Rolle des erfolgreichen Anwalts Phoenix Wright, der die Unschuld seiner Mandanten beweisen soll. Hierzu ist geschicktes Argumentieren im Gerichtssaal wichtig, wobei das Spiel viel Charme durch seine dramatische Inszenierung entwickelt. Vor der Verhandlung müssen wir aber erst mal etwas Detektivarbeit leisten, mit Zeugen sprechen und nach Indizien suchen. Dabei können wir auf die Hilfe unseres Teams zählen. Vor allem unsere mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Assistentin Maya erweist sich als sehr nützliche Unterstützung.

Wargroove

1:47 WarGroove - Neue Rundenstrategie für Nintendo Switch macht Advance Wars-Fans glücklich

Angebot gültig bis: 28. März

Im Rundentaktikspiel Wargroove wählt ihr eure Spielfigur aus über einem Dutzend Kommandanten aus, die vier verschiedenen Fraktionen angehören. Jeder Kommandant verfügt über eigene Spezialfähigkeiten, durch die er das Schlachtgeschehen entscheidend verändern kann. Vom Heilen von Verbündeten bis hin zum Beschwören von Untoten ist so ziemlich alles dabei, was das Fantasy-Szenario hergibt. Es gibt eine umfangreiche Story-Kampagne mit über 30 Missionen. Deren komplexe Geschichte rund um die Kämpfe einer jungen Königin erleben wir je nach Wahl unseres Charakters aus verschiedenen Perspektiven. Mithilfe des Editors können wir auch eigene Abenteuer erschaffen und mit anderen teilen.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

10:54 Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

Angebot gültig bis: 30. März

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion ist die Neuauflage des ursprünglich für PSP erschienenen Prequels zu Final Fantasy 7. Neben deutlichen grafischen Verbesserungen wie höherer Auflösung und besseren Charaktermodellen sowie neu vertonten Dialogen und neuen Musikstücken wurde auch das Kampfsystem modernisiert. Trotzdem ist natürlich auch das neue Crisis Core wieder ein Action-Rollenspiel, das sich durch seine schnellen Echtzeitkämpfe von klassischen Final-Fantasy-Spielen abhebt. Hauptfigur ist der junge Krieger Zack Fair, der zu einer militärischen Eliteeinheit des Großkonzerns Shinra gehört. Als viele Soldaten der Einheit plötzlich verschwinden, begibt sich Zack auf eine gefährliche Mission, um die Ursachen dafür herauszufinden.

Among Us

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit ab sofort auf der Switch spielbar

Angebot gültig bis: 10. April

Bei Among Us handelt es sich um eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre, auch und gerade die Switch-Version war sehr erfolgreich. In dem Social Deduction Game muss eine Gruppe von Spieler*innen auf einem Raumschiff einige Aufgaben rechtzeitig erledigen, um zu überleben. In dieser Gruppe befinden sich allerdings Verräter, die die anderen sabotieren oder ermorden, um zu gewinnen. Der Rest der Gruppe muss versuchen, die Saboteure zu enttarnen und vom Schiff zu werfen. Entscheiden sie sich dabei falsch und töten Unschuldige, schwächen sie ihre Gruppe zusätzlich. Das führt zu vielen hitzigen Diskussionen voller Lügen und Beschuldigungen, die den Kern des Spiels bilden.

Okami HD

3:10 Okami HD - Ankündigungstrailer zur Neuauflage

Angebot gültig bis: 29. März

Okami HD ist die grafisch verbesserte Neuauflage eines japanischen Klassikers. In dem Action-Adventure spielen wir eine Göttin, die als weiße Wölfin auf die Erde herabgestiegen ist, um Nippon vor Dämonen zu retten. Begleitet wird sie dabei von einem winzigen Künstler, der mit seinem magischen Pinsel die Welt manipulieren kann. Das hilft nicht nur bei der Lösung der Rätsel, sondern sorgt auch in den Kämpfen für interessante taktische Möglichkeiten. Aber nicht nur das Gameplay und Setting von Okami HD sind kreativ, auch der zeitlos schöne Look im Stil japanischer Holzschnitte mach das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis.

Tactics Ogre: Reborn

1:44 Tactics Ogre Reborn: Trailer zeigt feinste Rundenstrategie á la FF Tactics

Angebot gültig bis: 30. März

Das Ende 2022 für Nintendo Switch erschienene Remake des Taktikhits Tactics Ogre bietet neben verbesserter Grafik und neu aufgenommener Orchestermusik auch ein überarbeitetes, flexibleres Fortschrittssystem für eure Einheiten, das für höhere Langzeitmotivation in der rund 50 Stunden dauernden Kampagne sorgt. Das Highlight sind aber wie im Original die anspruchsvollen rundenbasierten Kämpfe. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Fähigkeiten eurer Einheiten und Gegner sowie der oft verwinkelten und mit vielen Höhenunterschieden ausgestatteten Schlachtfelder gleicht die Suche nach der optimalen Attacke oft einem Rätselspiel. Auch die Story ist recht komplex, ihren Verlauf bestimmt ihr durch eure Entscheidungen selbst.