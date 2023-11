Tolles Bundle für Switch: Pro Controller + Zelda: Tears of the Kingdom jetzt im Cyber Week-Angebot

MediaMarkt hat heute Morgen den Cyber Week Sale mit einigen spannenden Angeboten für Nintendo Switch gestartet.

Bei MediaMarkt wurde der Black Friday Sale heute Morgen beendet, dafür wurde sofort der Cyber Monday mit neuen Angeboten eingeläutet. Neben 4K-Fernsehern, Handys von Samsung und Xiaomi und diversen Haushaltsgeräten findet ihr hier auch zahlreiche Gaming-Angebot. So könnt ihr beispielsweise den Nintendo Switch Pro Controller im Bundle mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom günstig abstauben.

Ihr findet das Paket, wenn ihr auf der Produktseite des Switch Pro Controller etwas nach unten scrollt. Ihr könnt aber auch beide Artikel getrennt voneinander eurem Warenkorb hinzufügen, der Preis wird dort dann automatisch angepasst.

Für das Bundle zahlt ihr nur noch 99,99€. Einzeln kostet der Nintendo Switch Pro Controller bei MediaMarkt derzeit 62,99€ (UVP: 69,99€), Zelda: Tears of the Kingdom liegt bei 57,99€ (UVP: 69,99€). Der Bundle-Rabatt beträgt also rund 21€. Da sowohl der Controller als auch das Spiel recht preisstabil sind, ist das ein guter Deal.

Mehr Switch-Angebote im Cyber Week Sale

Der Cyber Week Sale bei MediaMarkt bietet noch weitere Switch-Deals. Unter anderem gibt es Spiele wie Hogwarts Legacy, EA Sports FC 24 und Pikmin 4 günstiger. Falls ihr noch gar keine Switch besitzt, könnt ihr euch außerdem die Nintendo Switch OLED im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe sichern. Die Aktion soll noch bis zum 4. Dezember um 9 Uhr morgens laufen, einzelne Angebote könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Die Übersicht findet ihr hier:

Alternative: Switch Pro Controller + Super Mario RPG

8:32 Nach Wonder haut Nintendo direkt den nächsten Switch-Hit raus - Super Mario RPG im Test

Ihr habt Zelda: Tears of the Kingdom schon oder interessiert euch schlicht nicht für den Open-World-Hit? Dann könnt ihr euch den Nintendo Switch Pro Controller stattdessen im Bundle mit dem brandneuen Super Mario RPG Remake bei GameStop schnappen, und zwar ebenfalls für 99,99€. Das Angebot ist Teil des Black Friday Sales bei GameStop und endet dementsprechend schon um Mitternacht.

Super Mario RPG ist ein klassisches JRPG, das neben den üblichen rundenbasierten Kämpfen aber auch viele schräge Ideen und abwechslungsreiche Minispiele bietet. Mario ist hier stets mit einer Gruppe aus Mitstreitern unterwegs, zu denen diesmal sogar Bowser gehört. Der Schurke Schmiedrich hat nämlich Bowsers Burg und damit zugleich die dort gefangen gehaltene Prinzessin Peach in seine Gewalt gebracht, sodass sich die alten Feinde notgedrungen zusammentun. In unserem Test erfahrt ihr mehr:

