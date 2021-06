Nintendo Switch Pro wird wohl ein teurer Spaß: Händler listet vermeintlichen Preis

Seit einiger Zeit soll Nintendo im Hintergrund an der Nintendo Switch Pro werkeln. Doch über die Konsole ist noch nichts bekannt, da Nintendo die Existenz der Konsole bislang noch nicht einmal bestätigt hat. Ein französischer Händler will jedoch wissen, was das Nachfolgermodell der Nintendo Switch kosten wird.

Wie teuer soll die Switch Pro werden?

Auf Twitter teilt der Account Nintend'Alerts eine Liste aus der Datenbank eines französischen Händlers mit uns. Demnach soll die Switch Pro zu einem Preis von 399 Euro angeboten werden.

Die Nintendo Switch kam im Jahr 2017 zu einem UVP von 309 Euro auf den Markt. Aktuell sind die Preise aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Knappheit der Nintendo Switch etwas gestiegen.

Trotzdem haben viele Fans nicht mit so einem hohen Preis für die Switch Pro gerechnet. Vielmehr haben sich die User darauf eingestellt, einen Preis von rund 350 Euro zu zahlen:

Allerdings gibt es auch einige Stimmen, die zur Vernunft mahnen. Entweder erscheint der Preis in ihren Augen gerechtfertigt oder aber sie wollen erst einmal die offizielle Ankündigung abwarten, da die technischen Spezifikationen bislang nur auf Gerüchten basieren.

Weitere Leaker bestätigen den hohen Preis. Der Twitter-User LeakyPandy will ebenfalls herausgefunden haben, wie teuer die Switch Pro werden wird. Demnach sollten sich Spielende für den Preis "rüsten":

Es könnte aber sein, dass es sich bei dem Preis des Händlers lediglich um einen Platzhalter handelt. Wir dürfen also gespannt sein, zu welchem Preis wir die Switch Pro erwerben können.

GamePro hat bei Nintendo angefragt, ob die Switch Pro tatsächlich zu einem Preis von 399 Euro verkauft wird. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Beitrag aktualisieren.

Wann wird die Switch Pro angeblich enthüllt?

Aktuell überschlagen sich die Gerüchte, wann die Nintendo Switch Pro enthüllt wird. Laut diversen Quellen soll die Enthüllung noch vor der E3 2021 stattfinden.

Die Leaker rechnen damit, dass die Switch Pro entweder heute am 3. Juni oder morgen am 4. Juni vorgestellt wird.

Da Nintendo die letzten Nintendo Directs sehr kurzfristig ankündigte, müsste innerhalb der nächsten Stunden eine Ankündigung erfolgen, damit sich die Gerüchte bewahrheiten.

Solltet ihr mal ein Gerücht zur Nintendo Switch Pro verpasst haben, keine Bange: In unserer Übersicht findet ihr alles Wissenswerte zur vermeintlichen Switch Pro:

Nintendo Direct zu Switch-Spielen angekündigt

Nintendo wird im Rahmen der E3 2021 eine Nintendo Direct und das altbekannte Treehouse-Event abhalten. Die Direct soll innerhalb von 40 Minuten neue Switch-Spiele zeigen, von denen die meisten noch in 2021 erscheinen sollen. Da sich die Direct aber nur auf Software fokussieren wird, ist es unwahrscheinlich, dass wir hier eine Vorstellung der Switch Pro erwarten können.

Wärt ihr bereit, 399 Euro für die Switch Pro auszugeben?