Die besten Switch-Angebote: Diese 10 günstigen Spiele bekommt ihr noch rechtzeitig zu Weihnachten

Ihr braucht noch ein Switch-Spiel zu Weihnachten? Wir haben da ein paar Angebote für euch.

Ihr sucht noch immer verzweifelt nach den letzten Weihnachtsgeschenken? Dann haben wir vielleicht die Lösung für euch: Gerade gibt es nämlich einige Spiele für Nintendo Switch im Sonderangebot, die noch rechtzeitig bis Samstag geliefert werden können, sofern ihr jetzt gleich bestellt. Vor allem Amazon hat viele Last-Minute-Schnäppchen für Switch zu bieten, die meisten davon findet ihr hier:

Damit ihr nicht noch mehr Zeit mit der eigenhändigen Suche verschwenden müsst, haben wir euch hier eine kleine Liste mit zehn besonders spannenden und günstigen Spielen herausgesucht, darunter sowohl große Hits aus 2023 als auch schon etwas ältere Exklusivtitel mit besonders starken Rabatten.

Besonders den 2022 erschienenen Taktik-Hit Mario+Rabbids: Sparks of Hope können wir euch zum Schnäppchenpreis von 19,99€ nur wärmstens ans Herz legen. Bedenkt bei unseren Empfehlungen aber bitte, dass Preise, Liefertermine und Verfügbarkeit der Angebote sich jederzeit ändern können und prüft daher alles vor dem Kauf besser selbst nochmal nach:

Wir haben in der Regel auf Amazon verlinkt, sofern das Angebot dort verfügbar war, weil hier die Chancen für eine schnelle Lieferung besonders gut stehen. Manche der Deals findet ihr aber auch bei anderen Händlern wie MediaMarkt und Saturn. Hier habt ihr den Vorteil, dass ihr die Spiele eventuell zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt, was noch schneller gehen könnte.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere günstige Sodnerangbeote und auch interessante Neuerscheinungen, die zumindest zum Teil ebenfalls noch bis Weihnachten lieferbar sind. Hier ein paar Beispiele: