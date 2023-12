Switch-Hits für 29,99€: Pokémon- und Mario-Spiel jetzt zum Top-Preis im Angebot schnappen

Bei GameStop gibt's gerade zwei Switch-Exklusivspiele für die Hälfte der UVP.

Bei GameStop könnt ihr gerade gerade zwei exklusive Switch-Spiele für nur je 29,99€ und somit für die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung abstauben. Für die vergleichsweise preisstabilen Spiele ist das ein sehr gutes Angebot, laut Vergleichsplattformen waren beide schon seit einigen Monaten nirgendwo mehr so günstig zu bekommen.

Bei dem einen handelt es sich um das Pokémon-Spin-off Pokémon-Legenden: Arceus, das sich zwar auch ums Monstersammeln dreht, dabei aber ein paar Dinge anders macht als die Spiele der Hauptreihe und in unserem Test stolze 92 Punkte abgeräumt hat:

Das andere Spiel ist Mario Strikers: Battle League Football, ein spaßiges Fußballspiel, das es wie die anderen Mario-Sportspiele mit den offiziellen Regeln des Sports nicht allzu genau nimmt und euch stattdessen spektakuläre Spezialfähigkeiten sowie manchen fiesen Trick einsetzen lässt:

GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Erfahrungsgemäß sind so günstige Angebote bei dem Händler aber sehr schnell ausverkauft.

8:50 Pokémon Legenden Arceus ist nicht schön, aber verdammt gut - Testvideo zur Poké-Revolution

Gewohnter Kern mit neuen Ideen: Pokémon-Legenden: Arceus setzt wie die Spiele der Hauptreihe aufs Monstersammeln und auf spannende Rundentaktikkämpfe nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Das Spin-off hat jedoch ein paar Neuerungen eingeführt, beispielsweise die Möglichkeit, sich an Pokémon anzuschleichen und sie dadurch schnell und ohne Kampf einzufangen.

Zeitreise in die Sinnoh-Region: Überzeugt hat uns aber vor allem die zwar grafisch nicht unbedingt schöne, aber dafür riesige und sehr stimmungsvolle Spielwelt: Wir reisen erneut in die schon aus Pokémon Perle und Diamant bekannte Sinnoh-Region, diesmal aber zu einer Zeit weit in der Vergangenheit, als es noch gar keine Pokémon-Liga gab und die Region sowie ihre Pokémon erst erforscht werden mussten.

1:26 Mario Strikers: Battle League Football - Gratis-Update bringt Bowser Jr. und Birdo

Arcade-Fußballspaß: Mario Strikers: Battle League Football für Nintendo Switch ist bereits der dritte Teil der Reihe, die 2005 mit Mario Smash Football auf dem GameCube ihren Anfang nahm. Es handelt sich um ein Arcade-Fußballspiel, in dem Figuren aus dem Mario-Universum in Fünfer-Teams gegeneinander antreten. Um den Sieg zu erringen, können sie Spezialfähigkeiten, aggressive Tacklings und sogar Items wie in Mario Kart einsetzen.

Hyper Strikes & Mutliplayer: Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist, dass ihr euren Teammitgliedern nun sogar Ausrüstung besorgen und so ihre Werte erhöhen könnt. Auch die Spezialschüsse namens Hyper Strikes, durch die sich buchstäblich ein Wirbelsturm entfesseln lässt, sind zum ersten Mal dabei. Ihr könnt natürlich nicht nur allein, sondern auch im Multiplayer spielen, und zwar mit bis zu acht Personen lokal oder online. Zudem gibt es Online-Ranglisten und verschiedene Wettbewerbe.

