"Switch 2 Editions": Kleines Game Card-Detail aus der Nintendo Direct deutet verbesserte Switch 2-Versionen alter Switch 1-Spiele an

Die Switch 2 bekommt mit Sicherheit auch exklusive Spiele, verbessert aber wohl auch ältere Switch-Titel.

Die Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel, ihr könnt also die meisten Switch-Titel auf der Nachfolgekonsole spielen. Aber anscheinend plant Nintendo auch sogenannte Nintendo Switch 2-Editionen von Switch-Spielen. Die könnten dann als Enhanced Editions beispielsweise grafisch verbessert werden oder mit mehr FPS laufen.

Nintendo verrät im Kleingedruckten offenbar, dass es Nintendo Switch 2-Editionen von Switch-Titeln gibt

Darum geht's: Bei der gestrigen Nintendo Direct-Show wurden unter anderem die neuen, ausleihbaren Virtuellen Softwarekarten für die Switch angekündigt. Mit deren Hilfe könnt ihr auch digital gekaufte Spiele verleihen. Auf der zugehörigen Webseite versteckt sich im Kleingedruckten ein sehr spannender Hinweis.

2:37 Nintendo stellt eine komplett neue Funktion für die Switch vor: Ihr könnt jetzt eure Spiele teilen

Autoplay

Nintendo Switch 2-Editionen: Der entscheidende Satz im Kleingedruckten der offiziellen US-Nintendo-Seite zu den Virtuellen Softwarekarten lautet folgendermaßen.

"Nintendo Switch 2-Exklusivspiele und Nintendo Switch 2-Edition-Spiele können nur auf dem Nintendo Switch 2-System geladen werden."

Dass es Switch 2-Exclusives geben wird, stellt nun wirklich keine Überraschung dar, das war mehr als abzusehen. Aber was hat es mit diesen Switch 2-Editionen auf sich?

Das könnte dahinterstecken: Am wahrscheinlichsten wirken zwei Szenarien. Die Bezeichnung passt auf zwei Ideen beziehungsweise Herangehensweisen, die Nintendo damit meinen könnte:

Cross-Gen-Titel: Womöglich werden die Switch 2-Versionen von Spielen, die gleichzeitig auch noch für die erste Switch erscheinen, so genannt.

Womöglich werden die Switch 2-Versionen von Spielen, die gleichzeitig auch noch für die erste Switch erscheinen, so genannt. Enhanced Editions: Eventuell haben wir es aber auch mit einem Switch 2-Boost für ältere Switch-Titel zu tun. Ähnlich wie zum Beispiel bei der PS5, die manchen PS4-Titeln eine bessere Framerate oder mehr Grafikdetails spendiert hat.

Letzteres würde natürlich sehr viel Sinn ergeben und dürfte viele Fans richtig freuen. Immerhin wäre so wahrscheinlich möglich, Titel wie Zelda Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom endlich mit einer Framerate jenseits der 30 FPS spielen zu können.

Bleibt nur die Frage, wie das funktioniert: So schön die Idee klingt, ihr solltet euch lieber nicht zu früh freuen. Erstens wissen wir natürlich noch immer nicht, ob diese Nintendo Switch 2-Editionen wirklich so gemeint sind und zweitens könnten wir für ein entsprechendes Upgrade unserer Lieblings-Switch-Spiele auch noch einmal extra zur Kasse gebeten werden.

Glaubt ihr, dass mit den Switch 2-Editionen Upgrades für Switch 1-Spiele gemeint sind? Für welche würdet ihr euch das am meisten wünschen?