Nintendo Switch Sports Bundle: Konsole + Spiel jetzt günstig im Black Friday-Angebot sichern

Das Nintendo Switch Sports Bundle gibt's jetzt in der Black Week bei MediaMarkt günstiger.

MediaMarkt hat seinen Black Week Sale mit vielen tollen Sonderangeboten zum Black Friday 2023 gestartet, darunter natürlich auch eine Menge Gaming-Angebote. So könnt ihr jetzt beispielsweise die Nintendo Switch im Bundle mit Switch Sports, dem zugehörigen Beingurt und drei Monaten Nintendo Switch Online günstig im Angebot bekommen. Für das Paket bezahlt ihr nur noch 289€:

Der Black Week Sale bei MediaMarkt läuft bis zum 23. November um 20 Uhr. Dann nämlich beginnt die nächste Sale-Phase mit neuen Angeboten zum Black Friday. Ihr solltet aber damit rechnen, dass viele der beliebtesten Deals schon lange vorher ausverkauft sind. Alternativ findet ihr das günstige Switch Sport Bundle übrigens auch im Black Week Sale bei Saturn, zudem ist Amazon inzwischen mitgezogen.

Was ist Nintendo Switch Sports?

2:52 Nintendo Switch Sports - Wii Sports kehrt in Ankündigungstrailer auf die Switch zurück

7 Sportarten mit viel Bewegung: Mit Nintendo Switch Sports könnt ihr euch in insgesamt sieben Sportarten austoben. Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara (eine Art Schwertkampf) waren schon zum Release dabei. Durch ein kostenloses Update wurde mittlerweile zudem Golf nachgeliefert. Bei all diesen Sportarten wird stark auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller gesetzt. Den mitgelieferten Beingurt braucht ihr hingegen nur für bestimmte Fußball-Varianten.

Großer Spaß vor allem im Multiplayer: Ein bisschen Bewegung und Anstrengung wird euch in Nintendo Switch Sports also durchaus abverlangt. Es handelt sich allerdings nicht um ein richtiges Fitnessspiel wie Ring Fit Adventure, das für ernstzunehmendes Training gedacht ist. Der Spielspaß steht bei Switch Sports klar im Vordergrund, wobei der Fokus auf dem Multiplayer liegt. Sowohl lokal an einer Konsole als auch online könnt ihr euch mit anderen messen. Die maximale Spielerzahl liegt je nach Sportart bei 2 bis 16 Spieler*innen.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht werden wir euch in den nächsten Wochen stets über die besten Black Friday-Angebote auf dem Laufenden halten. Ihr könnt aber auch direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: