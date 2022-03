Der Nintendo eShop hat einen neuen Sale mit Spielen aus dem Hause Square Enix gestartet, der bis zum 28. März läuft und in dem ihr unter anderem großartige JRPGs aus der Final-Fantasy- und der Mana-Reihe günstiger bekommt. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Angebote sofort an den Start gehen. Ein paar folgen erst am kommenden Montag. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, wobei wir auch die künftigen Deals schon miteinbeziehen. Falls ihr lieber direkt zu den aktuellen Angeboten im Nintendo eShop wollt, findet ihr diese hier:

Collection of Mana

Angebot startet am: 15. März

Mit der Collection of Mana bekommt ihr die ersten drei Teile der berühmten Rollenspielreihe in einem Paket, nämlich das auch als Mystic Quest bekannte Final Fantasy Adventures, das legendäre Secret of Mana sowie das in dieser Sammlung zum ersten Mal außerhalb Japans veröffentlichte Trials of Mana. Vor allem die beiden Letzten sind auch heute immer noch tolle Rollenspiele, und zwar unabhängig davon, ob man mit ihnen nostalgische Gefühle verbindet. Zudem haben sich die ursprünglich auf SNES erschienen Titel durch ihren detaillierten Pixellook auch grafisch ziemlich gut gehalten. Das für den Game Boy entwickelte Final Fantasy Adventures kann da technisch nicht ganz mithalten, überzeugt spielerisch aber durch kreative Rätsel und tolle Bosskämpfe.

Trials of MANA

Angebot startet am: 15. März

Während ihr in der Collection of Mana die Originalfassung von Trials of Mana in SNES-typischer Pixelgrafik bekommt, handelt es sich bei der Standalone-Version für Nintendo Switch um ein aufwendiges Remake in hübscher, bunter 3D-Grafik. Beim Soundtrack könnt ihr zwischen der ursprünglichen Version und einer modernisierten Fassung wählen. Beim Gameplay hingegen bleibt die Neuauflage dem Vorbild im Wesentlichen treu: Trials of Mana bietet spektakuläre Bosskämpfe und ein actionreiches, komplexes Kampfsystem mit Kombos und Spezialattacken. Wir können dabei jederzeit zwischen Teammitgliedern wechseln, die ansonsten von der KI übernommen werden. Die Story dreht sich um acht uralte Monster, die aus ihrer Gefangenschaft auszubrechen drohen.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Angebot startet am: 15. März

Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 sind zwei separate Rollenspiele mit jeweils eigenen Geschichten, die sich aber beide um die Welt Yuna drehen. Diese hebt sich durch ihre stark an den Südpazifik erinnernde Landschaft und Architektur stark von dem meist eher europäischen Design der Final-Fantasy-Reihe ab. In Final Fantasy X spielen wir den Blitzball-Spieler Tidus, der 1.000 Jahre in die Zukunft geschleudert wird, in X-2 übernehmen wir die Kontrolle über Yuna, die mit ihren Freundinnen unterwegs ist. Während Final Fantasy X auf ein eigenes, rundenbasiertes Kampfsystem setzt, verwendet X-2 die Final-Fantasy-typischen Active Time Battles, die rundenbasierte Taktikkämpfe mit Echtzeitelementen verbinden.

Final Fantasy XII The Zodiac Age

Angebot startet am: 15. März

The Zodiac Age ist eine stark verbesserte Version des ursprünglich 2006 erschienenen Final Fantasy XII. Die Auflösung wurde erhöht und die Texturen und Schatten wurden verbessert. Außerdem wurde die komplette Hintergrundmusik neu aufgenommen, ein New Game+ und eine automatische Speicherfunktion hinzugefügt und zusätzliche Optionen für die Charakterentwicklung geschaffen. In Final Fantasy XII erkunden wir die Welt von Ivalice aus der Third-Person-Perspektive. Die Geschichte handelt von einer Prinzessin, die ihr Reich zurückerobern will, und einem angehenden Luftpiraten. Die Active Time Battles funktionieren jetzt noch dynamischer und unkomplizierter, weil wir Verhaltensweisen für unsere Begleiter festlegen können.

Final Fantasy XV Pocket Edition

Angebot startet am: 15. März

Die Pocket Edition von Final Fantasy XV verleiht dem Rollenspiel einen neuen, deutlich niedlicheren Look, der sowohl für bessere Performance als auch für mehr Übersicht im Handheld-Modus sorgt. Der epische Soundtrack wurde jedoch beibehalten. Auch die Story rund um den Prinzen Noctis, der vor seiner Hochzeit einen Roadtrip mit seinen Freunden macht und dabei von bedeutenden Ereignissen überrascht wird, ist im Wesentlichen erhalten geblieben. Der Spielverlauf ist aber deutlich linearer und konzentrierter als im Original, wodurch es weniger zu erkunden, aber auch weniger Leerlauf gibt. Auch das Kampfsystem wurde etwas vereinfacht, wodurch die Pocket Edition gut für all jene ist, denen es vor allem um die Story geht.

NEO: The World Ends With You

Angebot startet am: 15. März

Bei dem im Sommer 2021 erschienenen Action-Rollenspiel NEO: The World Ends With You handelt es sich um den Nachfolger von The World Ends With You aus 2007. NEO spielt abermals in dem Viertel Shibuya in Tokyo, setzt aber im Gegensatz zum ersten Teil vollständig auf 3D. Im sogenannten „Spiel der Reaper“ kämpft Protagonist Rindo mit seinen Teamkollegen Fret und Nagi ums Überleben, wobei alle drei reichlich Gebrauch von ihren speziellen Fähigkeiten machen: Während Rindo die Vergangenheit ändern kann, kann Nagi den Verstand von Menschen manipulieren und Fret Erinnerungen zurückbringen. Wie sich das Ganze spielt, findet ihr am besten selbst in der kostenlosen Demo heraus, die der Nintendo eShop bereithält.

Star Ocean First Departure R

Angebot startet am: 15. März

Der ursprünglich für SNES entwickelte erste Teil der Star-Ocean-Reihe kam zunächst nur auf den japanischen Markt, bis er Jahre später mit dem Zusatz „First Departure“ für PSP erschien. Nun ist er als Star Ocean First Departure R in einer verbesserten, mit einigen neuen Features ausgestatteten Version für Nintendo Switch zu bekommen. Bei Star Ocean handelt es sich um ein klassisches JRPG in einer detaillierten Pixeloptik und mit vergleichsweise actionreichem Kampfsystem. Zwar geht ihr mit einer Gruppe in die Kämpfe, diese laufen jedoch nicht rundenbasiert ab. Stattdessen schaltet ihr frei zwischen den Figuren hin und her und steuert sie in Echtzeit über das Schlachtfeld. Ein Highlight von Star Ocean ist die Story, die Fantasy mit Science Fiction vermischt und sich um eine mysteriöse Seuche dreht.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Angebot startet am: 15. März

Das im Oktober 2021 erschienene Voice of Cards: The Isle Dragon Roars ist eine Mischung aus Rollen- und Kartenspiel. Nicht nur basiert das Kampfsystem auf Karten, auch die Fantasy-Spielwelt ist komplett aus ihnen aufgebaut und wird stilvoll im Look eines Tabletop-Spiels präsentiert. Im Kern handelt es sich dennoch um ein traditionelles, vollwertiges JRPG. Die Geschichte dreht sich um einen Helden, der sich auf die Mission begibt, einen Drachen zu töten. Durch die kostenlose Demo im Nintendo eShop könnt ihr euch selbst ein Bild von dem ungewöhnlichen Rollenspiel machen. Mit Voice of Cards: The Forsaken Maiden ist im Februar übrigens bereits ein weiterer Teil der Reihe erschienen, der jedoch kein direkter Nachfolger, sondern ein komplett neues Abenteuer ist.

Life is Strange: True Colors

Angebot startet am: 21. März

Life is Strange: True Colors ist der jüngste Teil der bekannten Adventure-Reihe, in dem abermals eine realitätsnahe, in der Gegenwart angesiedelte Spielwelt mit übernatürlichen Elementen verknüpft wird. Die neue Protagonistin Alex Cheng kehrt nach langer Abwesenheit in ihren Heimatort zurück und will sich dort mit ihrem Bruder versöhnen, verliert diesen jedoch schnell bei einem mysteriösen Vorfall, den wir fortan aufzuklären versuchen. Dabei kann Alex auf ihre besondere Fähigkeit zurückgreifen: Sie kann die Emotionen anderer Menschen als farbige Aura wahrnehmen und sogar bis zu einem gewissen Grad ihre Gedanken lesen. Durch unsere Nachforschungen stoßen wir auf die düsteren Geheimnisse der Kleinstadt. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Deals startet dieses Angebot erst am Montag.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Angebot startet am: 21. März

Im Action-Adventure Marvel’s Guardians of the Galaxy übernehmen wir die Rolle des Raumschiff-Captains Peter „Star Lord“ Quill, der zusammen mit seinem Team wahnwitzige Abenteuer auf fremden Planeten erlebt. Neben der tollen Inszenierung gehören die witzigen Dialoge unserer Crew zu den Highlights des Spiels. Das Gameplay besteht aus Erkundung, Quick Time Events, in denen wir in kurzer Zeit knifflige Entscheidungen fällen müssen, und natürlich Kämpfen. In Letzteren kontrollieren wir zwar nur Peter direkt, können aber den anderen Mitgliedern unserer Crew befehlen, wann und gegen wen sie ihre Spezialattacken einsetzen. Die Cloud Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy funktioniert per Online-Streaming, ihr braucht also eine konstante Internetverbindung.