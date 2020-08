Mit solchen Nachrichten lassen wir uns doch gerne überraschen. Wie die Entwickler von Hello Games angekündigten, wird ihr kleines Adventure The Last Campfire heute, am 27. August 2020, überraschend veröffentlicht. Dazu zählt auch die Nintendo Switch-Version, was viele nach der letzten Nintendo Direct freuen dürfte, da diese eher mau ausfiel.

The Last Campfire überraschend veröffentlicht

Auf ihrer offiziellen Webseite kündigen die No Man's Sky-Macher Hello Games gestern an, The Last Campfire bereits am nächsten Tag, also am 27. August, zu veröffentlichen. Zu den Plattformen zählen die Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC und iOS (nur Apple Arcade).

Zum aktuellen Zeitpunkt dieser News wurde bei uns das Adventure aber noch nicht in den Stores freigegeben. Stattdessen finden wir (noch) die Releaseangabe "Sommer 2020". Das dürfte sich aber im Laufe des Tages ändern. In Japan und Australien soll das Spiel bereits verfügbar sein, wie NintendoEverything berichtete.

Die Ankündigung beinhaltete auch ein Video, das rund zwei Minuten kommentiertes Gameplay von The Last Campfire zeigt:

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist The Last Campfire?

Bei The Last Campfire handelt es sich um ein kleines Adventure mit niedlicher Optik, indem wir das Glutwesen Ember (oder auch "Glut") steuern. Auf der Suche nach Antworten und seinem Zuhause, erkunden wir eine gefährliche Welt, in der mysteriöse Kreaturen und verlassene Ruinen auf uns warten. Ziel ist es, das titelgebende letzte Lagerfeuer zu entzünden, um den Ort wieder verlassen zu können.

Mehr zu The Last Campfire findet ihr in unserer Preview:

Wie sehr freut ihr euch auf The Last Campfire für die Nintendo Switch?