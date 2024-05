Open World-Spiele in 60fps: YouTuber übertaktet die Switch und zeigt, was die Technik theoretisch leisten kann

The Legend of Zelda BotW und TotK laufen auf der Switch mit deutlich unter 60 FPS, aber das müsste nicht sein.

Wer ein großes, umfangreiches Open World-Spiel wie Zelda: Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch spielt, muss Bildwiederholraten von unter 60, manchmal sogar unter 30 FPS hinnehmen. Aber rein theoretisch wäre die Hardware zu deutlich mehr in der Lage, wie dieser Test mit Hilfe von massiver Übertaktung zeigt – wenn auch nur für kurze Zeit. Aber das weckt natürlich Hoffnungen für die Switch 2.

Die Switch kann Open World-Titel wie The Witcher 3 durchaus in 60 fps stemmen, wenn man sie übertaktet

Darum geht's: Selbst zum Release der Switch war die Hardware nicht das Gelbe vom Ei, mittlerweile ist sie natürlich arg in die Jahre gekommen. Darum müssen Fans von umfangreichen 3D-Titeln mit Open World oft in den sauren Apfel beißen und mit Framerates um die 30 Bildern pro Sekunde klarkommen. Aber eigentlich wäre da noch mehr drin.

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

Die Switch beziehungsweise Open World-Titel profitieren nämlich massiv davon, wenn CPU und GPU – also Prozessor und Grafikeinheit – übertaktet werden. Damit lässt sich noch einiges an Leistung aus der betagten Hardware pressen. Teilweise laufen Spiele wie Zelda BotW sogar mit der doppelten FPS-Zahl und dasselbe gilt für viele andere Spiele.

Den Test dazu verdanken wir dem YouTuber naga, der in diesem Video sämtliche Register zieht. Zelda: Breath of the Wild, The Witcher 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Assassin's Creed 3, Hogwarts Legacy und viele andere Spiele laufen alle mit 60 FPS und profitieren nebenbei auch noch von einigen anderen Grafik-Mods oder höherer Auflösung.

Selbst das auf der Switch normalerweise arg holprige bis unspielbare Batman: Arkham Knight sieht hier wirklich beeindruckend aus. Dasselbe gilt natürlich für Doom Eternal oder Fortnite:

Aber die Sache hat einen Haken: Auch wenn sich mit Hilfe des Übertaktens deutlich mehr FPS aus der Switch herauskitzeln lassen, bringt euch das im Alltag leider so gut wie nichts. So hart übertaktet macht eure Switch das Ganze nämlich leider nicht besonders lange mit.

Vor allem die Temperatur wird irgendwann so hoch, dass ihr die Konsole nicht mehr benutzen könnt. Da bleibt uns nur, auf die Switch 2 zu warten.

Wie findet ihr das Video? Bei welchem Switch-Spiel habt ihr flüssige 60 FPS bisher am meisten vermisst?