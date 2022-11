Nintendo Switch: Auch Nintendo schließt Preiserhöhung jetzt nicht mehr aus

Wer eine PS5 kaufen will, muss seit Ende August 2022 rund 50 Euro mehr auf die Ladentheke legen als bei der Markteinführung im Jahr 2020. Direkt nach der PS5-Preiserhöhung wurde Nintendo ebenfalls danach gefragt, ob die Switch teurer werden könnte und verneinte dies zum damaligen Zeitpunkt.



Was ist neu? In einem aktuellen Bloomberg-Bericht äußert sich das japanische Unternehmen erneut zu einer möglichen Preiserhöhung der Nintendo Switch – und schließt diese jetzt nicht mehr aus.

Wird die Switch teurer? Das sagt Nintendo jetzt

Was sagt Nintendo genau? Die gute Nachricht vorab: Aktuell habe Nintendo keine Pläne, die Preise der unterschiedlichen Nintendo Switch-Modelle anzuheben.

Allerdings ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen, dass dies irgendwann in Zukunft passiert. Wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht (via Takashi Mochizuki), beobachte das Unternehmen den Markt und die aktuelle Situation und will haargenau abschätzen, ob eine Preiserhöhung nötig sei oder nicht.

Zuvor hatte Nintendo unter anderem argumentiert, dass auch Kinder die Produkte der Firma kaufen und deshalb von einer Preiserhöhung abgesehen. Dass Konsolen mittlerweile keine Spielzeuge mehr sind, dürfte Nintendo nun aber wohl eingesehen haben, so Bloomberg-Reporter Takashi Mochizuki auf Twitter.

Wie sieht's bei Microsoft aus? Ähnlich wie bei Nintendo. Xbox-Chef Phil Spencer merkte Mitte September diesen Jahres in einem Interview an, dass Microsoft aktuell nicht vorhabe, den Preis der Xbox zu erhöhen. Allerdings sei es ebenfalls nicht auszuschließen, dass die Xbox Series X und S irgendwann in Zukunft teurer zu haben sein werden, da Microsoft die aktuelle Situation ebenfalls immer wieder neu evaluiere.

Warum werden Konsolen teurer?

Die PS5-Preiserhöhung war laut Sony notwendig, um auf die aktuelle schwierige globale Wirtschaftslage zu reagieren. "Wir sehen hohe globale Inflationsraten sowie ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und Druck auf viele Branchen ausüben.", so der Konsolenhersteller zur damaligen Ankündigung der Preiserhöhung.

Zu den Hauptgründen zählen unter anderen immens steigende Preise der Rohstoffe, die für die Herstellung von Halbleiterchips benötigt werden. Falls ihr zudem noch mehr zu den Hintergründen der gestiegenen Technik-Kosten wissen wollt, die sich auch auf die Konsolenproduktion auswirken, könnt ihr dazu mehr im Artikel unseres Hardware-Experten Chris nachlesen.