Es gibt wieder ein Geschenk von Nintendo! Dieses Mal handelt es sich um Rune Factory 4 Special, welches ihr euch kostenlos im Nintendo eShop für eure Switch herunterladen könnt - sofern ihr ein Nintendo Switch-Online-Abo besitzt. Ihr könnt das Spiel aber nur bis zum 10. November kostenlos spielen.

Dieses Spiel Spiel ist kostenlos erhältlich:

Kostenlos spielbar bis: 10. November 2020

Wo lade ich das Spiel? Ihr bekommt es im Nintendo eShop. Entweder ihr öffnet die Website über euren Browser oder über die App auf eurer Nintendo Switch.

So spielt sich Rune Factory 4 Special

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Modi: Single-Player

So läuft das Spiel ab: Zunächst erschafft ihr euch einen Charakter, den ihr in Rune Factory 4 Special verkörpern wollt. Nach einem Angriff verliert ihr euer Gedächtnis und findet euch in der Stadt Selphia wieder. Dort habt ihr jede Menge zu tun. Ihr müsst Arbeiten für die Bevölkerung erledigen, Ansehen gewinnen und im Grunde ein reguläres Leben leben, in dem ihr sogar heiraten könnt.

Ihr könnt sogar eine Farm führen und Pflanzen anbauen sowie Gerichte kochen. Ihr nehmt im Dorf an Festen und Wettbewerben teil und erlebt die Story anhand von Zwischensequzenzen und Bildern. Dabei versucht ihr natürlich auch, euer Gedächtnis wieder herzustellen.

Es stehen zudem spannende Herausforderungen an. Denn in der Gegend rund um Selphia geht es nicht mit rechten Dingen zu. Daher ist es nötig, die umliegenden Dungeons zu erkunden. Dort bekommt ihr es mit zahlreichen Monstern zu tun. Um diese besiegen zu können ist es nötig, an immer bessere Ausrüstung wie Waffen und Rüstungen zu kommen, die ihr euch selbst herstellt.

Im Grunde erwartet euch ein JRPG, das mit einer Lebenssimulation gekreuzt wurde. Das macht die Rune Factory-Reihe zu etwas besonderem.

Was haltet ihr von dem Spiel? Gefällt es euch? Werdet ihr es euch gratis holen?