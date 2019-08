No Man's Sky - Das steckt im großen Beyond-Update

Entwickler Hello Games veröffentlicht Mitte August das nächste große Update für das Erkundungsspiel No Man's Sky. Es trägt den Titel "Beyond" und wird das Spiel mit einigen neuen Features ausstatten, darunter auch einige der meistgewünschten der Community.

Auf Twitter haben die Entwickler nun eine erste Auflistung dieser Features veröffentlicht. So gibt es unter anderem

Mehr Spieler (bis zu 32 pro Session)

Koop-Missionen für mehrere Spieler

VR-Unterstützung für PSVR

Ein Social Space mit dem Namen Nexus

Tiere können nun gezähmt, geritten und gemolken (!) werden

Es gibt ein Koch-System mit unterschiedlichen Rezepten

Verbessertes Basisgebäude mit Logik- und Stromsystemen

Neue Alien-Rassen und Sprachen

Das ist allerdings noch nicht alles, weitere Features will Hello Games bis zum offiziellen Launch des Updates präsentieren. Dieser ist für den 14. August geplant.

Die Entwickler rund um Chef Sean Murray haben No Man's Sky seit dem Release vor knapp drei Jahren kontinuierlich ausgebaut und verbessert. Beyond ist bereits das fünfte große Update für das Spiel nach

Foundation (Update 1.1)

Pathfinder (Update 1.2)

Atlas Rises (Update 1.3)

Next (Update 1.5)

No Man's Sky ist für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich.