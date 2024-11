"Ihr habt keine Ahnung, was das für uns bedeutet" - No Man's Sky ist nach acht Jahren auf Steam endlich 'sehr positiv' bewertet

No Man's Sky wird einfach immer besser.

Kaum ein Spiel steht so stellvertretend für eine Verwandlung vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan wie No Man's Sky. Die Weltraum-Sandbox von Hello Games erschien 2016 unter kontroversen Umständen und galt schon als riesiger Flop.

Die Entwickler*innen haben den Titel aber nie aufgegeben und mit zahlreichen Gratis-Updates in einen echten Hit verwandelt. Auf dem Weg zum kompletten Comeback wurde jetzt ein neuer Meilenstein erreicht.

Die Wertungen sind endlich "Sehr positiv"

Das ist passiert: Die Userwertungen von No Man's Sky stehen seit wenigen Tagen auf 'Sehr positiv'. Diesen Status erreicht ein Spiel, sobald 80 % aller abgegebenen Rezensionen positiv ausfallen.

Sean Murray, der Gründer von Hello Games, feiert diesen Meilenstein mit einem Post auf der Plattform X:

Er bedankt sich dabei bei den Spieler*innen und schreibt, dass sie gar nicht ahnen, wie viel das dem Team hinter dem Spiel bedeutet.

Die kürzlichen Bewertungen sind schon seit geraumer Zeit ausgesprochen positiv, aber die vielen negativen Reviews aus der Zeit direkt nach dem Release wiegen weiterhin schwer. Insgesamt wurden bisher über 246.000 Bewertungen abgegeben, von denen eben mittlerweile mindestens 80 % positiv ausfallen.

1:41 No Man's Sky: Neues Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

Geht da noch mehr? Eine solche Entwicklung war nach dem schwachen Launch überhaupt nicht abzusehen. Die meisten Studios hätten das Spiel wohl einfach aufgegeben oder maximal ein paar kleinere Anpassungen nachgeliefert, bevor sie sich den nächsten Projekten widmen.

Hello Games hat aber einen langen Atem bewiesen und sich dadurch in der Community einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Die vielen Updates haben das Spiel dabei nicht nur besser gemacht, sie sind auch allesamt komplett kostenlos erschienen.

Bis zum nächsten Meilenstein ist es dennoch ein weiter Weg. Um das Prädikat "Äußerst positiv" zu erhalten, müssten satte 95 % der Wertungen positiv sein. Aber wenn das ein Spiel schafft, dann vermutlich No Man's Sky.

Wie steht ihr zu No Man's Sky? Spielt ihr es selbst aktiv?