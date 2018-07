Das Next-Update für No Man's Sky erschien am Dienstag und hat das Spiel noch einmal merkbar verbessert. So sehr, dass wir dem Spiel in einem Nachtest eine höhere Wertung verpasst haben. Wie hoch die ausfällt und was das Update genau bewirkt hat, lest ihr hier.

Doch das Next-Update sorgt nicht nur für positive Schlagzeilen. Im Netz finden sich einige Berichte von Spielern, die nach dem Download des Updates Probleme mit ihrem Spielstand haben. Genauer gesagt wird zwar die bislang ins Spiel investierte Zeit korrekt angezeigt, der eigentliche Fortschritt - also gebaute Basen, erlangte Upgrades, Schiff etc. - sind verschwunden. Sehr ärgerlich bei einem Spiel, in das man ohne Probleme hunderte von Stunden investieren kann.

Next-Update ein voller Erfolg

Spielerzahlen sind in No Man's Sky so hoch wie seit Release nicht mehr

Einen offiziellen Workaround für das Problem gibt es bislang nicht, außerdem scheinen auch nicht alle Spieler von dem Problem betroffen zu sein. Entwickler Hello Games hat aber bereits einen schnellen Hotfix angekündigt. Dieser soll zuerst für die PC-Version erscheinen, PS4- und Xbox One-Nutzer müssen sich noch etwas länger gedulden.

Habt ihr auch Probleme mit eurem NMS-Savegame?