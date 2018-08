In No Man's Sky können wir jetzt nicht nur neue Planeten sondern auch jede Menge Bitcoins entdecken. Jon Creasy, ein Fan des Weltraum-Survival-Spiels, hat nämlich eine Schatzsuche ins Leben gerufen, an deren Ende ein Preis in Kryptowährung wartet.

Genauer handelt es sich um knapp über 200 Dollar, die Creasy versteckt hat. Um die einzusacken müssen wir nur die zwei Schlüsselfragmente für das Bitcoinwallet finden, die in Kommunikationsstationen auf zwei der rund 18 Trillionen Planeten versteckt sind.

Wo finde ich den Bitcoin-Schatz?

Falls ihr euch jetzt fragt, wie wir mal eben mehr Planeten absuchen sollen als es Fische in den Ozeanen gibt, können wir euch beruhigen: Jon hat den Suchraum auf die Endanko-Galaxie eingegrenzt. So haben wir wenigstens eine kleine Chance.

Zweite Chance mit dem Next Update

Jon Creasy hat die 200 Dollar übrigens nicht einfach so versteckt. Er will damit auf Kryptowährungen im Allgemeinen und Bitcoins im Besonderen aufmerksam machen.

Gerade bei Gamern sieht er ein großes Potenzial für Handel, Vertrieb und Nutzung von Bitcoins und Co. Creasy überlegt übrigens gerade, mehr Schätze in No Man's Sky zu verstecken oder die Schatzsuche auf andere Spiele auszuweiten.

Und nur für den Fall, dass euch die Zahl der Fische nicht mehr aus dem Kopf geht: In unseren Ozeanen leben laut aktuellen Berechnungen rund 3,5 Trillionen Fische, den Hauptteil machen dabei kleine Arten wie Sardinen, Heringe, Sprotten und Sardellen aus.

Macht ihr euch jetzt auf die Suche nach dem Bitcoin-Schatz?