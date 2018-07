No Man's Sky - Wöchentliche Updates bringen bald Missionen, Items & mehr

Am 24. Juli bekommt No Man's Sky sein nächstes großes Update. Mit NEXT führen die Entwickler von Hello Games unter anderem einen Multiplayer-Modus für vier Spieler und Charakteranpassungsmöglichkeiten ein.

Doch auch danach wollen die Entwickler den Titel dauerhaft mit neuen Inhalten versorgen. Deshalb sind ab dem NEXT-Release wöchentliche Updates geplant, die unter anderem Community-Herausforderungen, Events und neue Items hinzufügen. Sean Murray von Hello Games betont, dass es sich dabei nicht um Lootboxen oder Mikrotransaktionen handelt. Die Updates sind dementsprechend kostenlos, los geht es in der Woche nach dem NEXT-Release.

Neue Website lässt euch interessante Orte markieren

Neben den wöchentlichen Updates wird in Kürze zudem eine neue Website, der "Galaktische Atlas" freigeschaltet. Hier könnt ihr auf einer Galaxie-Karte sehen, wo In-Game-Events stattfinden, außerdem könnt ihr dank konkreter "Portal Glyph"-Adressen bestimmte Orte in der Galaxie besuchen, ohne manuell dorthin warpen zu müssen oder sogar selbst interessante Orte markieren.

No Man's Sky erschien im August 2016 für die PS4 und wurde seitdem mit zwei großen Updates erweitert. Am 24. Juli erscheint der Titel zudem für die Xbox One.

No Man's Sky Next - Bilder des großen Updates für das Weltraum-Flugspiel ansehen