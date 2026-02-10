Noch eine Nintendo Direct im Februar? Laut Gerücht gibt es bald noch eine große Switch 2-Show mit einer lange erwarteten Ankündigung

Die letzte große Nintendo Direct ist gerade erst vorbei, da wird schon über die nächste spekuliert.

Tobias Veltin
10.02.2026 | 18:10 Uhr

Noch eine Switch 2-Show im Februar? Ein aktuelles Gerücht sagt: ja! Noch eine Switch 2-Show im Februar? Ein aktuelles Gerücht sagt: ja!

In der vergangenen Woche gab es die erste große Nintendo Direct-Ausgabe des Jahres 2026. Im Rahmen eines Partner Showcase wurden vor allem Titel von Drittherstellern gezeigt, die komplette Show könnt ihr euch im unten verlinkten Video anschauen.

Müssen wir uns bis zu einer neuen Ausgabe nun also wieder mehrere Monate gedulden? Wenn es nach einem aktuellen Gerücht geht: nein! Demzufolge soll eine weitere Nintendo Direct nämlich noch im Februar stattfinden. Und die Rückkehr einer echten Nintendo-Legende verkünden.

Video starten 31:33 Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026

Reveal des Klempner-Comebacks?

Was ist das für ein Gerücht? Es stammt von Nintendo-Leaker und Content Creator Attackdabacklog. Der hat sich in einem aktuellen Podcast auf mehrere Quellen berufen, laut denen in der dritten Februar-Woche eine weitere Nintendo Direct stattfinden soll – dieses Mal mit First-Party-Spielen.

Dabei soll dann auch das Spiel angekündigt werden, auf die vermutlich mehr als die Nintendo-Welt seit Jahren wartet: ein neues 3D-Mario. Weitere Titel werden nicht genannt, aber der Reveal eines neuen großen Mario-Spiels allein wäre natürlich ein echter Hammer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zur Erinnerung: Das letzte 3D-Mario (Super Mario Odyssey) erschien vor mehr als acht Jahren. Viele Fans hatten schon im letzten Jahr – pünktlich zum Switch 2-Start und Marios 40. Jubiläumsjahr – mit einer Ankündigung gerechnet, diese blieb aber aus.

Holt Nintendo das nun im Februar nach? Abwarten. Wie immer ist natürlich auch bei diesem Gerücht absolute Vorsicht geboten. Denn auch wenn die Quellen von Attackdabacklog beispielsweise im letzten Jahr das Donkey Kong-Comeback korrekt prognostizierten, lag der Leaker in der Vergangenheit auch schon mehrfach daneben.

Mehr Nintendo-News
Nintendo Switch Online-Leak: Diese drei Konsolen kommen künftig samt neuem Zubehör ins Abo
von Dennis Müller
Nintendo Switch Online-Leak: Diese drei Konsolen kommen künftig samt neuem Zubehör ins Abo
Entwickler-Legende hat Nintendo nach fast 40 Jahren verlassen - er arbeitete entscheidend an fast allen Mario Kart-Teilen mit
von Tobias Veltin
Entwickler-Legende hat Nintendo nach fast 40 Jahren verlassen - er arbeitete entscheidend an fast allen Mario Kart-Teilen mit

Ein derart kurzer Abstand zwischen zwei großen Direct-Ausgaben wäre in jedem Fall extrem ungewöhnlich. Zwar hat Nintendo in der Vergangenheit mehrfach Directs in kurzen Abständen abgehalten, bei mindestens einer davon handelte es sich aber stets um eine monothematische Ausgabe – also zu einem einzigen Spiel oder dem Nintendo Museum.

Wir schätzen die Chancen aus diesen Gründen also nicht allzu hoch ein, aber man weiß ja nie. Wie so oft ist also auch hier die Devise: abwarten.

Was glaubt ihr: Sehen wir im Februar tatsächlich noch eine Nintendo Direct?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit Patch Notes und Release von “Puppy Lovers” im Liveticker

vor 7 Minuten

Disney Dreamlight Valley: Susi und Strolch-Update - Uhrzeit Patch Notes und Release von “Puppy Lovers” im Liveticker
Streamer Northernlion stellt nach Jahren fest, dass er seinen Monitor komplett falsch nutzt - jetzt denkt er, er zockt auf der PS7

vor 34 Minuten

Streamer Northernlion stellt nach Jahren fest, dass er seinen Monitor komplett falsch nutzt - jetzt denkt er, er zockt auf der PS7
Noch eine Nintendo Direct im Februar? Laut Gerücht gibt es bald noch eine große Switch 2-Show mit einer lange erwarteten Ankündigung

vor 57 Minuten

Noch eine Nintendo Direct im Februar? Laut Gerücht gibt es bald noch eine große Switch 2-Show mit einer lange erwarteten Ankündigung
Pokémon-Fan zieht seltenes Glurak am Flughafen, kanns aber nicht sicher verpacken - ist im perfekten Zustand 2.500 Euro Wert und schon kleinste Kratzer machen alles zunichte

vor einer Stunde

Pokémon-Fan zieht seltenes Glurak am Flughafen, kann's aber nicht sicher verpacken - ist im perfekten Zustand 2.500 Euro Wert und schon kleinste Kratzer machen alles zunichte
mehr anzeigen