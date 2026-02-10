Noch eine Nintendo Direct im Februar? Laut Gerücht gibt es bald noch eine große Switch 2-Show mit einer lange erwarteten Ankündigung

Noch eine Switch 2-Show im Februar? Ein aktuelles Gerücht sagt: ja!

In der vergangenen Woche gab es die erste große Nintendo Direct-Ausgabe des Jahres 2026. Im Rahmen eines Partner Showcase wurden vor allem Titel von Drittherstellern gezeigt, die komplette Show könnt ihr euch im unten verlinkten Video anschauen.

Müssen wir uns bis zu einer neuen Ausgabe nun also wieder mehrere Monate gedulden? Wenn es nach einem aktuellen Gerücht geht: nein! Demzufolge soll eine weitere Nintendo Direct nämlich noch im Februar stattfinden. Und die Rückkehr einer echten Nintendo-Legende verkünden.

31:33 Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026

Reveal des Klempner-Comebacks?

Was ist das für ein Gerücht? Es stammt von Nintendo-Leaker und Content Creator Attackdabacklog. Der hat sich in einem aktuellen Podcast auf mehrere Quellen berufen, laut denen in der dritten Februar-Woche eine weitere Nintendo Direct stattfinden soll – dieses Mal mit First-Party-Spielen.

Dabei soll dann auch das Spiel angekündigt werden, auf die vermutlich mehr als die Nintendo-Welt seit Jahren wartet: ein neues 3D-Mario. Weitere Titel werden nicht genannt, aber der Reveal eines neuen großen Mario-Spiels allein wäre natürlich ein echter Hammer.

Zur Erinnerung: Das letzte 3D-Mario (Super Mario Odyssey) erschien vor mehr als acht Jahren. Viele Fans hatten schon im letzten Jahr – pünktlich zum Switch 2-Start und Marios 40. Jubiläumsjahr – mit einer Ankündigung gerechnet, diese blieb aber aus.

Holt Nintendo das nun im Februar nach? Abwarten. Wie immer ist natürlich auch bei diesem Gerücht absolute Vorsicht geboten. Denn auch wenn die Quellen von Attackdabacklog beispielsweise im letzten Jahr das Donkey Kong-Comeback korrekt prognostizierten, lag der Leaker in der Vergangenheit auch schon mehrfach daneben.

Ein derart kurzer Abstand zwischen zwei großen Direct-Ausgaben wäre in jedem Fall extrem ungewöhnlich. Zwar hat Nintendo in der Vergangenheit mehrfach Directs in kurzen Abständen abgehalten, bei mindestens einer davon handelte es sich aber stets um eine monothematische Ausgabe – also zu einem einzigen Spiel oder dem Nintendo Museum.

Wir schätzen die Chancen aus diesen Gründen also nicht allzu hoch ein, aber man weiß ja nie. Wie so oft ist also auch hier die Devise: abwarten.

Was glaubt ihr: Sehen wir im Februar tatsächlich noch eine Nintendo Direct?