Pokémon-Fan zieht seltenes Glurak am Flughafen, kann's aber nicht sicher verpacken - ist im perfekten Zustand 2.500 Euro Wert und schon kleinste Kratzer machen alles zunichte

Dieser Sammler hatte Unglück im Glück.

Das goldene Mega CharizardX ex aus der Pokémon TCG-Erweiterung Fatale Flammen (Inferno X auf japanisch) gehört zu den begehrtesten Karten des Sets. Ein Fan hatte vor Kurzem das Glück, genau diese Karte zu ziehen – jedoch an einem Ort, der bei Sammlern und Sammlerinnen sämtliche Fußnägel hochrollen lässt.

Fatale Flughafensituation

Wie Redditor und Pokémon-Sammelkarten-Fan "miichalina" schreibt, habe er/sie das begehrte goldene Mega CharizardX ex nämlich am Flughafen gezogen. Man könnte nun meinen: "Kein Problem, dann stecke ich es einfach in die Tasche und nehme es mit auf Reisen!?". Nun ja, Expert*innen wissen, dass das alles andere als eine gute Idee ist.

Kleinste Knicke und Kratzer schmälern den Wert der Karte natürlich. Also sollte sie sicher aufbewahrt werden. Denn nur mal so nebenbei: Die englische Variante der Karte, also Mega Charizard X ex aus Phantasmal Flames, die der User auch gezogen hat, ist unfassbar wertvoll.

Im PSA 10 (also fast perfektem Zustand) wurde das gute Stück laut Pricecharting in der Vergangenheit schon für über 3.000 US-Dollar verkauft. Das sind nach aktuellem Kurs über 2.500 Euro. Schon bei Grad 8 liegt der Wert der Karte allerdings "nur noch" bei circa 350 Dollar/294 Euro.

Entsprechend hat auch besagtes Reddit-Mitglied sein "Unglück im Glück" erkannt und fragt in der Community nun nach Rat. Denn Soft Sleeves/Penny Sleeves bzw. Schützhüllen, mit der sich Karten besser schützen lassen, hat der Fan natürlich nicht dabei.

Der wohl beste Tipp: "miichalina" sollte die Glurak-Karte vorsichtig wieder zurück in die Box packen, aus der die Karte gezogen wurde. Zusätzlich dazu sollte das Glurak zwischen anderen Karten gepackt werden, um die Ecken der Karte zu schützen.

Neben der goldenen Glurak-Karte verfügt das Fatale Flammen-Set übrigens noch über eine weitere Glurak-Karte, nämlich die Full Art-Variante von Mega-Glurak X (PFL 125). Der Wert für die deutsche Karte liegt im 30-Tagesdurchschnitt bei 476 Euro.

Die Fatale Flammen-Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel ist hierzulande am 14. November 2025 auf den Markt gekommen.

Ist euch schon einmal Ähnliches passiert? Wie würdet ihr in dieser Situation vorgehen?