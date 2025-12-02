Diablo 4 DLC könnte während der Game Awards enthüllt werden: Geoff Keighley macht mysteriöse Andeutung

Was möchte uns der Künstler sagen?

Geoff Keighley macht sich gerne einen Spaß daraus, Ankündigungen seiner Show auf Social Media zu teasen. So auch dieses Mal wieder auf X/Twitter, wo er Koordinaten postete, die eine große Überraschung für die Game Awards versprechen. Einige Fans sind zu genau diesem Ort hingefahren – und haben dort eine Statue entdeckt, die reichlich Raum für Interpretationen lässt.

Ein Monolith in der Wüste – und Diablo-Vibes in der Nacht

Keighley teilte kurz darauf selbst ein Foto des dämonisch anmutenden Monuments in der Mojave-Wüste (USA). Wenig später machten Videos die Runde, die zeigen, wie sich der Monolith bei Nacht rot erleuchtet – inklusive brennender Runen und einem Look, der sehr stark an Diablo erinnert.

Parallel dazu meldete sich Jez Corden (Windows Central) und deutete an, dass der Tease zu einer kommenden Erweiterung für Diablo 4 gehöre. Blizzard hatte bereits bestätigt, dass 2026 ein weiteres Add-on erscheinen soll. Eine Enthüllung bei den Game Awards wäre also ein logischer Zeitpunkt.

Wenn das stimmt, bleibt die Frage, was inhaltlich geplant ist. Seit Monaten halten sich Fan-Theorien, dass Blizzard versehentlich den Paladin angeteasert hat – eine der meistgewünschten Klassen seit Release. Nach Spiritborn im Vessel-of-Hatred-Addon wäre die Rückkehr dieser Kultklasse definitiv ein Publikumsliebling, zumal die letzten Seasons eher auf kleiner Flamme gekocht haben.

Andere Theorien: Elder Scrolls? God of War?

In der Community kursieren aber auch andere Ideen. Einige sehen in der Form des Monolithen Ähnlichkeiten zu Hermaeus Mora aus der Elder Scrolls-Welt. Dagegen spricht jedoch die rote Beleuchtung – Mora wird traditionell eher mit Grün assoziiert.

Andere wiederum spekulieren über God of War. Einzelne Kreaturen aus den letzten Teilen sollen eine ähnliche Silhouette haben. Da eine weitere Reise in die nordische Mythologie jedoch unwahrscheinlich wirkt, erscheint auch diese Spur eher dünn.

Doch die Fans haben ihren Spaß und spekulieren reichen weiter, von Alien Isolation 2 bis Half Life 3.

Diablo passt derzeit am besten – auch wenn Schreier widerspricht

Blizzards Pläne, die Art der Teaser, der Zeitpunkt kurz vor den Game Awards, das Farbenspiel des Monolithen – für viele spricht die Indizienlage klar für Diablo 4.

Allerdings meldete sich auch Jason Schreier zu Wort, der normalerweise eine äußerst verlässliche Quelle ist. Laut ihm handelt es sich nicht um einen Diablo-Teaser, sondern um etwas ganz anderes.

Was stimmt nun? Das werden wir wohl erst in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember erfahren, wenn die Game Awards stattfinden. Sicher ist nur: Keighley hat es mal wieder geschafft, den Hype-Motor ordentlich anzuwerfen.

Welche Enthüllung würdet ihr euch bei den Game Awards am meisten wünschen – Diablo 4 DLC oder etwas völlig anderes?