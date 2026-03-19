Das spannendste Android-Handy des Jahres 2026: Bei Amazon ist der Smartphone-Geheimtipp aus London jetzt im Bestpreis-Angebot!

Das Nothing Phone (4a) Pro gibt's in drei schicken Farben – mein persönlicher Favorit ist Rosa.

Seid ihr es auch leid, dass sich jedes neue Smartphone anfühlt wie das vom letzten Jahr, nur mit einer anderen Zahl hinten dran? Dann solltet ihr euch schleunigst das Nothing Phone (4a) Pro anschauen. Die Londoner Tech-Schmiede rund um One-Plus-Gründer Carl Pei hat hier ein Gerät rausgehauen, das den Begriff „Geheimtipp“ eigentlich schon wieder hinter sich gelassen hat. Und das Beste? Amazon hat gerade den Rotstift angesetzt und bietet das Teil zum absoluten Tiefstpreis an. Wenn ihr also Bock auf ein Handy habt, das nicht nur verdammt viel kann, sondern auch noch wie ein Artefakt aus der Zukunft aussieht, dann ist jetzt euer Moment.

Nothing Phone (4a) Pro zum Bestpreis: Für mich schon jetzt das spannendste Android-Handy des Jahres!

Fangen wir mal beim Offensichtlichen an: der Optik. Während die Konkurrenz oft noch auf „Glas-Sandwich“-Designs setzt, die beim ersten schiefen Blick zerspringen, gehen die Ingenieure bei Nothing einen anderen Weg. Sie haben das Phone (4a) Pro aus einem massiven Block Flugzeugaluminium gefräst. Das Ergebnis ist ein Unibody-Gehäuse, das nicht nur unverschämt gut aussieht, sondern diesen unverwechselbaren, metallischen Glow hat, der im Sonnenlicht einfach nur "Wow" schreit.

Flugzeugaluminium trifft auf mechanisches Design: Das Phone (4a) Pro ist haptisch eine absolute Ansage an die Kunststoff-Konkurrenz.

Glyph-Matrix: Das Licht am Ende des Benachrichtigungs-Tunnels

Wir alle hängen zu viel am Handy, oder? Nothing will das ändern – und das mit Stil. Die Glyph-Matrix auf der Rückseite ist das digitale Gewissen eures Smartphones. Wenn ihr das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch legt (den sogenannten "Flip to Glyph"-Modus), signalisieren euch die Lichtstreifen dezent, was gerade Phase ist.

Ein Timer, der als schwindender Lichtbalken angezeigt wird? Check. Ein spezielles Blinkmuster für eure beste Freundin? Check. Ein Selfie-Spiegel, der die LEDs als weiches Studiolicht nutzt? Absolut! Es ist dieses wunderbare Zusammenspiel aus Hardware und Software, das zeigt, dass hier jemand mitgedacht hat, der Innovation liebt.

Simon Berger Simon ist eines unserer Urgesteine bei GameStar Tech. Er ist seit dem Start dabei und ein echter Tausendsassa. Er hält nicht nur (gefühlt) den Weltrekord in WOW-Raids, sondern ist auch unser redaktionsinterner "The Mountain", Freizeit-Pilot und Experte für Tastaturen, Smartphones, Gaming-Mäuse sowie alles rund um Gaming. Bei all seiner Macher-Mentalität, ist er gleichzeitig aber immer herzlich und für jeden da, der Hilfe braucht - außer Mittwochabend, da ist WOW-Raid.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Alles, was ihr zum Nothing Phone (4a) Pro wissen müsst

Material: Unibody aus hochwertigem Flugzeugaluminium (exzellente Wärmeleitung).

Unibody aus hochwertigem Flugzeugaluminium (exzellente Wärmeleitung). Display: 6,83" 1,5K-AMOLED mit adaptiven 144 Hz für maximale Smoothness.

6,83" 1,5K-AMOLED mit adaptiven 144 Hz für maximale Smoothness. Kamera-System: Pro-Triple-Setup mit 50 MP OIS Sony-Hauptsensor.

Pro-Triple-Setup mit 50 MP OIS Sony-Hauptsensor. Zoom-Monster: 50 MP Periskopkamera mit 140-fachem Ultra-Zoom.

50 MP Periskopkamera mit 140-fachem Ultra-Zoom. Selfie-Check: 32 MP Superweitwinkel-Frontkamera (perfekt für die ganze Crew).

Der aktuelle Tiefstpreis bei Amazon ist eine echte Ansage: Wer jetzt noch wartet, bis die Bestände leergefegt sind, ist ehrlich gesagt selbst schuld. Das Phone (4a) Pro ist das Smartphone für alle, die keinen Bock auf Mainstream haben, aber bei der Technik keine Kompromisse machen wollen.

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Tech- und Gaming-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr häufiger bei unserem Deal-Ticker vorbeischauen, der euch jederzeit über die spannendsten Rabatte und Aktionen informiert!