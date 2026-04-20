Deutsche Soundbar-Schmiede an der Speerspitze – dieses Nubert-Modell ist der Beweis!

Statt künstlichem, mit KI-hochgeschraubtem Sound bekommt ihr bei Nuberts Flaggschiff echten Hi-Fi-Sound aus Deutschland!

Wisst ihr noch, wie die alten Möbel unserer Großeltern aussahen? Richtige Monster aus Massivholz, die beim Tragen fast den Rücken brechen, aber dafür drei Generationen überstehen. Heute kaufen wir stattdessen oft dünnes Pressholz. Der gleiche Film läuft bei der Technik für den Fernseher ab. Früher gab es riesige, schwere Musikanlagen, heute klemmen sich alle nur noch einen hohlen Plastikriegel unter den Bildschirm. Weil ich diese alte Qualität und Handwerkskunst zurück in mein Wohnzimmer holen wollte, habe ich mir die Nubert nuPro XS-8500 RC besorgt und ich bin begeistert.

Ein ganzes 3,5-Wege-System in diesem Kasten

Viele nennen das Teil einfach nur Klangriegel, aber da tut man dem Gerät fast schon Unrecht. Das ist im Grunde eine komplette Musikanlage, die man einfach auf die Seite gelegt hat. Hier ist ein 3,5-Wege-System verbaut. Es gibt also zwei Lautsprecher für die ganz hohen Töne, vier für die Mitte und zwei richtig dicke Tieftöner, die nach unten strahlen.

Bei den vielen flachen Geräten der üblichen Marken merkt man, dass sie den fehlenden Platz für den Bass durch irgendwelche Rechentricks fälschen. Hier ist der Bass einfach physisch da und geht runter bis auf 30 Hertz. Wenn im Film eine schwere Tür zuschlägt, drückt das im Magen. Gleichzeitig versteht ihr die Stimmen glasklar, während es im Hintergrund komplett rummst.

Die Soundbar ist wirklich ein Fels, aber dennoch sieht sie wirklich edel und clean aus. Eine magnetische Blende ist bei jeder Soundbar von Nubert mit dabei.

Echte Stimmen statt künstlicher Badewanne

Viele von uns sind beim Musikhören mittlerweile total versaut von den typischen großen Marken. Die mischen den Ton oft ab wie eine sogenannte Badewanne. Das heißt: Die Bässe und die hohen Töne werden komplett aufgedreht, aber die wichtige Mitte fällt in ein tiefes Loch. Das schallert im ersten Moment total rein, nervt aber auf Dauer extrem und verschluckt wichtige Details im Hintergrund.

Als ich die Nubert das erste Mal angemacht habe, dachte ich kurz, dass es echt langweilig klingt. Aber das ist nicht langweilig, das ist einfach nur echt. Die Stimmen klingen exakt so, wie sie im Studio aufgenommen wurden. Man hört Einzelheiten, die bei der typischen Badewanne einfach untergehen würden. Und wenn es im Film dann wirklich mal kracht, liefert die Kiste einen Bass, der den ganzen Raum füllt, ohne zu dröhnen.

Wenn die Nubert nuPro XS-8500 RC nicht das Richtige für euch ist, habe ich hier noch weitere Modelle, die euch interessieren könnten:

Die Soundbar könnt ihr per Handy, an der Soundbar direkt oder mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern.

Raumkalibrierung gegen das Dröhnen

Mein Zimmer ist für Lautsprecher eigentlich null geeignet. Ich habe glatte Fliesen, riesige Fenster und komplett kahle Wände. Wenn man da mal lauter aufdreht, fängt der Bass sofort an zu dröhnen. Nubert hat dafür die X-Room Calibration.

Man öffnet dazu einfach die App auf dem Handy, hält das Mikro in die Luft und lässt die Anlage kurz messen. Das Programm misst dann genau, wo der Raum den Bass unsauber aufbläht, und rechnet das raus.

Ich dachte anfangs, dass es nur eine Funktion wäre, mit der man etwas rumspielt, aber ich habe den Unterschied direkt nach der ersten Messung gemerkt. Dass so eine Studiotechnik so einfach über das Smartphone klappt, ist schon echt stark.

Massive Verarbeitung ohne unnötigen Kram

Optisch ist das Gerät ein absoluter Brocken, wirkt aber durch die klare Form sehr aufgeräumt und clean. Ich lasse meistens die magnetische Blende vorne drauf, damit das Ganze im Raum nicht so unruhig aussieht. Ab und zu lasse ich die nuPro XS-8500 RC aber auch gerne mal "nackig" auf den Lowboard. Ohne diese Abdeckung sehen die großen Lautsprecher nämlich richtig schön technisch aus.

Was ihr vor dem Auspacken schon merken werdet ist das Gewicht. Es ist ordentlich schwer und wenn ihr es dann endlich auspackt, sehr ihr auch, dass ordentliches und hochwertiges Material verbaut wurde. Es klappert nichts und die Abstände zwischen den Teilen sitzen auf den Millimeter.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!