Alle Wege führen nach Korea - die beste Android-Smartwatch aus dem Hause Samsung gibt es gerade zum günstigen Preis!

Samsung baut seit Jahren die besten Android-Smartwatches und bei der Galaxy Watch 8 machen sie keine Ausnahme. Für mich ist sie sogar das beste Modell jemals!

Man sitzt nach einem richtig miesen Arbeitstag auf der Couch und plötzlich bollert das Herz wie wild. Oder man ist beim Arzt und allein beim Anblick der dicken Manschette geht der Blutdruck direkt durch die Decke. Wie praktisch wäre es da, mal eben fix ein EKG zu schreiben oder den Blutdruck zu messen, ohne gleich die halbe Hausapotheke ausräumen zu müssen? Heutzutage geht das easy am Handgelenk. Der Haken an der Sache: Oft sehen diese ganzen Technik-Monster aus wie fette Hantelscheiben. Wer es im Alltag aber lieber flach und unauffällig mag, sollte sich die Samsung Galaxy Watch 8 anschauen.

Super schmal mit Riesen-Bildschirm

Was bei der Uhr direkt auffällt, ist die neue Form. Samsung nennt das „Squircle“ – im Grunde 'ne Mischung aus Quadrat und Kreis. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wiegt je nach Variante von 40 oder 44 Millimetern gerade mal 30 bis 34 Gramm. Das ist so wenig, am Arm merkt man das laut den Werten im Alltag so gut wie gar nicht.

Wenn ihr draußen unterwegs seid, haut der Bildschirm mit bis zu 3.000 Nits Helligkeit rein. Nur mal kurz zur Einordnung, damit man das greifen kann: Viele aktuelle Smartphones erreichen Spitzenwerte zwischen 1.500 und 2.500 Nits, um bei direktem Sonnenlicht lesbar zu bleiben. Und damit das gute Stück im Alltag nicht direkt zerkratzt, ist 'n extrem hartes Saphirglas als Schutz drüber.

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Die neue Squircle-Form ist gewöhnungsbedürftig, aber am Arm merkt man die Uhr wegen des geringen Gewichts kaum.

Die Top-Funktionen der Smartwatch

Samsung hat bei ihrem neusten Flaggschiff zwar extrem viel Technik reingestopft, aber nicht jede neue Funktion verändert im Alltag euer Leben (wie es bei jeder Technik ist). Deshalb gibt es hier meine ehrliche Einordnung der ganzen Daten.

Fangen wir mit den Sachen an, die wirklich Spitzenklasse sind und die Uhr zu der besten Android-Smartwatch machen:

Die Puls-Messung gilt hier als sehr genau. Weil die Uhr mit gerade mal 8,6 Millimetern schön flach ist, liegt sie gut am Arm an. Da verrutscht beim Sport nichts, was für verlässliche Werte sorgt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auswertung der Körperwerte. Ihr seht euren Körperfettanteil, die Muskeln und den Wasserhaushalt. Das ist ein gutes Werkzeug, um über längere Zeit zu sehen, ob das ewige Training überhaupt was bringt. Und wenn man im Bett liegt, liefert Samsung tiefe Schlafanalysen. Die Uhr schaut sich eure Schlafmuster an, berechnet die Belastung eurer Blutgefäße über Nacht und gibt euch einen konkreten Tipp, wann ihr am besten schlafen gehen solltet.

Die Uhr kommt mit einer EKG und Blutdruckmess-Funktion. Selten funktioniert dieses Feature so zuverlässig wie hier.

Einschränkungen der Watch 8

Dann gibt es da noch so Funktionen, die klingen auf dem Papier gut, sind in der Realität aber eher Spielerei. Da wäre der neue Antioxidantien-Index, der misst, wie gesund ihr euch ernährt. Das ist eine witzige Idee, um mal wieder motiviert einen Apfel zu essen, aber echte Vitamine werden da gar nicht erst erfasst. Es ist also keine echte medizinische Untersuchung.

Auch Blutdruck und EKG direkt am Arm klingen nach einer feinen Sache und an sich sind die Funktionen auch super präzise und zuverlässig. Es gibt da nur ein kleines Problem bei der Umsetzung. Für den Blutdruck müsst ihr die Uhr alle paar Wochen mit einem echten Messgerät neu einstellen. Um die klassische Manschette kommt man ab und zu also trotzdem nicht herum.

Der Lauftrainer mit künstlicher Intelligenz fällt in die gleiche Kategorie. Für Anfänger ist das eine gute Hilfe für die ersten Schritte, aber wer schon ewig läuft, ignoriert das Teil wahrscheinlich komplett.

Um mich nicht falsch zu verstehen: All diese Funktionen sind sehr sehr gut umgesetzt und präzise, nur ein paar kleine nervigen Wehwehchen bringen sie eben mit sich.

Hier sind die drei Galaxy Watch 8 Modelle nebeneinander. Ihr habt die Wahl zwischen Standard, Klassich und Ultra.

Perfekte Smartwatch für Samsung...nur für Samsung

Der größte Aufreger ist der Samsung-Zwang. Wenn ihr ein Mobiltelefon von einer anderen Marke habt, wie von Google oder Xiaomi, sind die Funktionen für EKG und Blutdruck offiziell gesperrt. Man braucht zwingend ein Samsung-Gerät, um alle Sensoren nutzen zu können. Ich finde das schade, weil das viele Nutzer einfach grundlos ausschließt.

Der zweite Schwachpunkt ist der Akku. Wenn man wirklich alles anmacht und den Puls sowie den Sauerstoffgehalt auch nachts durchgehend messen lässt, geht der Batterie schnell die Puste aus. Man muss sich einfach darauf einstellen, die Uhr fast jeden Tag aufzuladen.

Aber ich muss dennoch betonen, dass die Smartwatch die beste Android-Smartwatch auf dem Markt ist. Bei weitem kommt da kein anderes Modell infrage und ich kann die Galaxy Watch 8 wirklich empfehlen.

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