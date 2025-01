Nur 2,99 Euro im PS Store: Einen meiner absoluten Lieblings-Shooter gibt es gerade zum Spitzenpreis

Gestatten: Major Mais. Einer von insgesamt 14 spielbaren Charakteren/Klassen in Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.

Erst kürzlich habe ich noch überlegt, wie gerne ich einen dritten Teil der Plants vs. Zombies: Garden Warfare-Reihe hätte. Und just, als ich in diesen Tagen durch die Angebote im PlayStation Store scrollte, sah ich den zweiten Teil zu einem echt guten Kurs und hatte direkt Lust, nochmal reinzuspielen.

Spiel: Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 - Deluxe Edition (PS4)

(PS4) Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro Regulärer Preis: 29,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

29,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 18. Januar um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Tobias Veltin Als Tobi noch keine Kinder hatte, konnte er deutlich mehr Zeit in Multiplayer-Shooter investieren und verbrachte teilweise ganze Nächte auf Online-Schlachtfeldern. Plants vs. Zombies: Garden Warfare und sein Nachfolger gehörten zu den Titeln, die die seine Konsole und Internetleitung besonders heiß glühen ließen.

Ein hervorragender Fun-Shooter, der sich nicht allzu ernst nimmt

7:10 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 - Test-Video zum Fun-Shooter

Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Release: 25. Februar 2016

25. Februar 2016 Metacritic-Schnitt: 80 (Xbox One-Version)

80 (Xbox One-Version) GamePro-Wertung: 86

In der Welt von Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 bekriegen sich die namensgebenden Pflanzen und Zombies bis auf Blut und versuchen, die Vorherrschaft über die Stadt Zomburbia zu erhalten. Grundsätzlich ist der Titel ein Third-Person-Shooter, der zwar einen Solo-Modus hat, aber vor allem in den Koop- und Multiplayer-Spielvarianten zu absoluter Hochform aufläuft.

Im Garten bzw. Friedhofskommando-Modus gilt es etwa, Gegnerwellen abzuwehren, in Team Deathmatch und diversen objektbasierten Modi darum, das andere Team auzustechen. Die große Besonderheit sind die unterschiedlichen Charaktere/Klassen, die jeweils eigene Stärken und Fähigkeiten mitbringen.

Auf Seiten der Pflanzen steuert ihr unter anderem eine Sonnenblume mit Heilfähigkeiten oder einen aggressiven Maiskolben, während beispielsweise der Wicht bei den Zombies einen mächtigen Mech herbeirufen kann.

Extrem motivierende Belohnungsmechaniken

Schon der erste Teil zählte zu meinen meistgespielten Shootern überhaupt, der zweite Teil hat ihn vor mittlerweile 9 Jahren noch einmal deutlich übertroffen. Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 ist gleichermaßen für Einsteiger*innen wie Shooter-Erfahrene geeignet und zieht vor allem mit seinen extrem motivierenden Belohnungs- und Auflevelsystemen unweigerlich ins Spiel hinein.

Im Gesamtpaket mit der liebevollen Gestaltung und dem witzigen Humor ist Garden Warfare 2 deswegen einer meiner liebsten Shooter aller Zeiten und ihr solltet unbedingt mal reinschauen, wenn ihr den Titel noch nicht kennt. Die Server des Spiels sind nach wie vor live und meist auch noch ordentlich gefüllt.

Die Deluxe-Edition aus dem Angebot enthält diverse zusätzlich Accessoires und Anpassungsmöglichkeiten für Zombies- und Planzen Charaktere, ein Münzen-Starterpack sowie eine Spielcharakter-Variante für den Wicht und seinen Mech.

Kennt ihr die Garden Warfare-Spiele? Könnt ihr sie ebenfalls empfehlen?