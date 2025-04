Oblivion Remastered - Dietriche kaufen und der Diebesgilde beitreten, so geht's

Wenn ihr regelmäßig Dietriche kaufen möchtet, dann müsst ihr der Diebesgilde beitreten.

Normalerweise könnt ihr eigentlich alles in The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered kaufen. Doch ein Item fehlt: Dietriche.

Dietriche schnell kaufen

Wenn ihr nur schnell ein paar Schlösser knacken möchtet, dann könnt ihr kurzfristig einen Händler nahe der Kaiserstadt aufsuchen.

Reist per Schnellreise zu den Kastanienställen. Ihr findet sie auf der Westseite der Kaiserstadt, direkt vor den Mauern.

Lauft dann zum Eingang der Stadt, der auf den Talosplatz führt. Geht aber nicht hinein, sondern wendet euch nach links und folgt dann der Außenmauer der Stadt. Behaltet die Nischen rechts im Blick und nach einiger Zeit trefft ihr auf einen Mann in schwarzer Kleidung mit Kapuze.

Samual hat immer 30 Dietriche dabei.

Samuel der Zwielichtige hat einige interessante Gegenstände im Angebot, die nicht unbedingt legaler Natur sind. Neben einer Auswahl von Giften und dem berüchtigten Skooma findet ihr hier auch Dietriche.

Er hat immer 30 Dietriche dabei. Wenn ihr mehr benötigt, dann gibt es drei Möglichkeiten.

Wartet ihr ein paar Tage und sprecht ihn wieder an. Dann hat er seinen Vorrat aufgestockt.

Ihr tretet der Diebesgilde bei. Wie das funktioniert, verraten wir euch gleich.

Oder ihr werdet besser im Schlösser knacken, damit die Dietriche nicht mehr abbrechen. Dafür haben wir einen Guide für euch:

Der Diebesgilde beitreten

Betretet die Kaiserstadt und schaut euch nach einem Steckbrief um. Die sind fast überall, aber ihr könnt auch direkt per Schnellreise ins Hafenviertel und nehmt euch direkt einen vom Leuchtturm. Damit erfahrt ihr mehr über den grauen Fuchs.

Für den nächsten Schritt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir raten euch aber einfach in Dareloths Garten am Hafen bis Mitternacht zu warten. Dann taucht Armand Christophe auf, den ihr nach dem Grauen Fuchs fragen könnt. Armand muss euch dafür aber mögen. Bestecht ihn am besten, bis ihr 65 erreicht.

Dann ruft er einen Wettstreit auf, bei dem ihr ein Buch stehlen sollt. Deckt euch dafür am besten direkt mit Dietrichen bei ihm ein. Er überlässt sie euch für fünf Gold das Stück.

Geht direkt vom Hafen aus in die Stadt und sprecht mit einer der Bettler*innen. Sie verraten euch den Wohnort eures Ziels: Amantius Allectus.

Ongar ist der erste Hehler des Spiels und hat immer Dietriche im Angebot.

Geht so schnell wie möglich zum Haus und knackt das Schloss. Wenn ihr nicht schnell genug seid, dann befindet sich schon ein anderer Dieb im Haus. Sprintet einfach an ihm vorbei zum Schreibtisch und schnappt euch das Buch.

Kehrt dann zu Armand zurück und ihr seid in der Diebesgilde. Fragt ihn dann nach Hehlern.

Er schickt euch zu Ongar der Lebensmüde in Bruma. Bei diesem könnt ihr nun auch Dietriche kaufen. Er hat immer 100 Stück im Angebot, die euch bei euren zukünftigen Beutezügen bestimmt nützlich sein werden.