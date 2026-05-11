Explosive Farben und besonderes Ambiente – das gibt es jetzt besonders günstig bei MediaMarkt.

Mit OLED-Panel, hochmodernen KI-Chips, Kontrastverstärkung oder hoher Bildwiederholrate können mittlerweile sehr viele TVs aufwarten. Aber die Fernseher aus dem Hause Philips haben eine Besonderheit, die sie allen anderen TVs voraus haben und sie für mich spannender machen als andere Modelle. Eins dieser Modelle bekommt ihr bei MediaMarkt jetzt mit mehr als 50 Prozent Rabatt.

Die Besonderheit für extra starke Atmosphäre

Ich rede natürlich vom integrierten Ambilight. Auf der Rückseite des Fernsehers verläuft ein LED-Band, das sich mit dem gezeigten Bild eures Fernsehers synchronisiert und passende Lichter an die dahinterliegende Wand wirft. Das verstärkt den Effekt des ohnehin schon imposanten Bildes und wirkt einfach gemütlicher. Schaltet die Deckenleuchte ab und genießt die volle Farbenpracht.

Wer das Maximum an Gemütlichkeit will, sollte in einen Ambilight-TV investieren.

Zwar könnt ihr jeden anderen 4K-TV mit LED-Stripes nachrüsten. Da gibt es neben Philips Hue auch kostengünstigere Alternativen. Das ist aber zum einen teuer und kostet auch Zeit. Außerdem müsst ihr, je nach Modell, auch eine Kamera an eurem Bildschirm befestigen, die den Bildschirm abfilmt. Das ist zwar präzise, aber auch etwas unschön. Und bei einem Umbau oder Umzug macht das Abmachen der Streifen auch keine Freude.

Wer das alles vermeiden will, kann direkt zu einem Philips-TV greifen, bei dem die Lichter direkt mitgeliefert werden, ganz ohne Aufbau, Synchronisationszeit oder andere Hindernisse. Einfach aufstellen und die Show kann beginnen.

Ein wahnsinnig guter Gaming-TV

Jetzt habe ich lang und breit über die tollen Ambilights schwadroniert, aber was taugt das Bild des Fernsehers denn nun? Das Panel liefert euch auf 65 Zoll ein gestochen scharfes und kontrastreiches Bild, dank OLED-Anzeige, bei der jedes Pixel für sich selbst ein- und ausgeschaltet werden kann.

Auch beim Zocken steigert Ambilight die Immersion massiv.

Dazu kommen 120 Hz Bildwiederholrate, HDR10+-Unterstützung und ein KI-Assistent, der euer Bild in Echtzeit verbessert. All das macht den TV auch zu einem hervorragenden Gerät fürs Gaming, auf dem eure Spiele nicht nur flüssig, sondern unendlich schön aussehen werden.

Für ein ruckelfreies Gameplay sorgen außerdem AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync. Diese Systeme sorgen dafür, dass sich die Bildwiederholrate des Displays an die eurer Konsole und des gerade laufenden Spiels anpasst. So wird ein Tearing des Bildschirms verhindert und ihr genießt alles in absolut flüssigen Abläufen.