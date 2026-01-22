OLED 4K-Fernseher jetzt über 50% günstiger im neuen MediaMarkt-Sale!

Durch den neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr jetzt OLED 4K-Fernseher mit Top-Bildqualität günstig abstauben.

MediaMarkt hat in dieser Woche einen großen neuen Sale gestartet, durch den ihr neben vielen weiteren Technik-Deals auch eine Reihe von OLED 4K-Fernsehern im Angebot abstauben könnt, mit Rabatten von bis zu 60 Prozent und Größen von bis zu 77 Zoll. Wir haben euch unten in diesem Artikel die drei besten Angebote herausgesucht und erklären euch kurz, was das Besondere an den TVs ist. Die Übersicht über die reduzierten OLED-Fernseher findet ihr hier:

Der Sale läuft noch bis zum 3. Februar. Da die besten Deals aber auch schon früher ausverkauft sein könnten, solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten. Übrigens ist Amazon mit manchen der Deals mitgezogen. Es schadet also nichts, auch mal einen Blick auf die OLED-TV-Angebote des Konkurrenten zu werfen:

Das sind die besten OLED-Fernseher im MediaMarkt-Sale!

Hier haben wir euch drei Top-Angebote aus dem MediaMarkt-Sale herausgesucht. Alle drei OLED-Fernseher bieten eine hervorragende Bildqualität, weil sie über selbstleuchtende Pixel verfügen und deshalb auf eine Hintergrundbeleuchtung verzichten können. Dadurch können sie perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen. Was sie sonst noch zu bieten haben, erfahrt ihr hier:

77 Zoll und der beste Rabatt: LG OLED B59 4K-Fernseher

Wenn ihr einen riesigen OLED-Fernseher zum Sparpreis wollt, ist der LG OLED B59 mit 77 Zoll die richtige Wahl.

Wenn ihr es gern möglichst groß wollt, solltet ihr euch den LG OLED B59 mit 77 Zoll schnappen, der den besten Rabatt des Sales bietet: Der riesige 4K-Fernseher ist bei MediaMarkt 60 Prozent reduziert, durch eine parallele LG-Aktion bekommt ihr sogar noch 200€ Cashback obendrauf. Der LG OLED B59 ist ohnehin schon ein vergleichsweise günstiger OLED-Fernseher, der aber trotzdem ein gutes Bild und umfangreichen App-Support bietet.

Der geringere Preis im Vergleich zu teureren Modellen wie dem LG OLED C57 liegt unter anderem an der geringeren Spitzenhelligkeit des B59, die bei etwa 700 cd/m2 liegt. Das ist allerdings noch immer mehr als das Doppelte dessen, was die meisten Low-Budget-Fernseher schaffen. Durch sein 120Hz-Display und seinen niedrigen Input Lag ist LGs günstiger OLED-Fernseher zudem ausgezeichnet fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet.

Tolle Atmosphäre durch Ambilight: Philips OLED760

Das Ambilight-Feature des Philips OLED760 4K-Fernsehers sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung des Raums.

Der Philips OLED760 ist sowohl bei der Bildqualität als auch bei der Gaming-Performance seines 120Hz-Displays ungefähr auf dem Niveau des LG OLED B59. Im Test von Hifi.de beispielsweise liegen beide Fernseher mit 9,1 von 10 Punkten gleichauf. Der Philips OLED 760 hat aber einen Vorteil: Er verfügt über das Ambilight-Feature, durch welches die Wand hinter dem TV in den Farben des Bildes beleuchtet wird. Das sorgt nicht nur für passende Atmosphäre im Raum, sondern lässt den Fernseher auch größer erscheinen.

144Hz, Google TV & mehr Helligkeit: Philips OLED810

Der Philips OLED810 liefert selbst im Vergleich zu anderen OLED-Fernsehern hohe Bildqualität und gute Gaming-Performance.

Der Philips OLED810 ist noch eine Stufe besser als der OLED760. Unter anderem bietet er eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit. Dadurch kann er HDR-Formate besser ausnutzen und so Farben richtig zum Strahlen bringen. Außerdem besitzt er ein 144Hz-Display, wodurch er schnelle Bewegungen noch flüssiger darstellen kann. Im Gegensatz zu dem beschränkteren Titan OS des Philips OLED 760 bietet der 810 zudem Google TV mit hervorragendem App-Support.