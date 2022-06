Schutz vor Burn-In & mehr Helligkeit – Diese simple Technik sollten mehr OLED-Fernseher nutzen!

Die Kühllösung mutet simpel an, wird aber bislang nur in teuren Modellen von Panasonic, LG und eben Sony verwendet. Daran wird es wohl auch bei mir scheitern, da ich mir auch noch andere Tech-Gadgets anschaffen möchte. Mindestens 2.000 Euro in ein einziges Gerät stecken? Eher nicht.



Daher wünsche ich mir, dass die Technik schnell die Runde macht und in den kommenden Jahren in vielen Geräten zu finden sein wird. Mir ist die gestiegene Helligkeit dabei gar nicht so wichtig, viel eher möchte ich ein langlebiges Produkt, das sich nicht allzu zeitig aufgrund eines Burn-In in E-Schrott verwandelt. Die Angst schwebt bei der Nutzung immer mit, auch wenn die Hersteller dem mittlerweile mit vielen Methoden entgegenwirken.



Natürlich könnte ich zu QLED greifen, dann wäre ein Burn-In ausgeschlossen, allerdings soll sich mein erster Fernseher seit Jahrzehnten auch nach etwas Neuem anfühlen und nicht dieselben Nachteile - also kein echtes Schwarz sowie blickwinkelabhängige Farbtreue - mitbringen wie die Monitore, auf denen ich bislang gespielt habe.