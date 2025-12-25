One Piece: Der Strohhut mit dem ältesten Synchronsprecher ist nicht Ruffy, sondern jemand anderes – und der geht bald auf die 80 zu

Ruffys Synchronsprecherin ist NICHT die älteste der Truppe? Wer ist es dann? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Dass Masako Nozawa – die legendäre Stimme von Son Goku aus Dragon Ball – mit ihren 89 Jahren zu den bekanntesten und ältesten Synchronsprecherinnen Japans gehört, dürfte wohl fast jedem Anime-Fan bekannt sein. Doch auch der japanische Cast von One Piece hat einige Veteran*innen vorzuweisen.



Besonders ein Sprecher sticht dabei hervor – denn er kann altersmäßig locker mit Masako Nozawa mithalten und gehört ebenfalls zu den ältesten aktiven Synchronsprecher*innen der Branche!

Der älteste Synchronsprecher unter den Strohhüten ist fast 80

Auf den ersten Blick würden viele Anime-Fans wohl denken, dass Mayumi Tanaka (Ruffys Stimme, 70) oder der sich nun im Ruhestand befindende Kazuki Yao (Frankys Stimme, 66) die ältesten Sprecher*innen der Strohhutbande sind – doch tatsächlich ist es jemand ganz anderes.

Die älteste Stimme unter den Strohhüten gehört Katsuhisa Hoki, der den Fischmenschen Jinbei spricht. Hoki ist aktuell 79 Jahre alt und übernahm die Rolle nach dem Tod von Daisuke Gori im Jahr 2010. Mit seinen 79 Jahren ist er damit nur zehn Jahre jünger als Dragon Ball-Legende Masako Nozawa (Son Goku, 89).

Der beeindruckende Cast der Strohhut-Piraten

Obwohl Katsuhisa Hoki mit seinen 79 Jahren definitiv der Veteran unter den Strohhüten ist, liegen die übrigen Synchronsprecher*innen nicht allzu weit hinter ihm. Viele von ihnen begleiten ihre Rollen schon seit über 28 Jahren, was den Cast von One Piece zu einem echten Anime-Urgestein macht.

Hier findet ihr eine aktuelle Übersicht (Stand: 12. November 2025) zu allen Sprecher*innen der Strohhutbande – inklusive ihrer Rollen und ihres Alters.

Mayumi Tanaka (Ruffy): 70 Jahre

70 Jahre Kazuya Nakai (Zorro): 57 Jahre

57 Jahre Hiroaki Hirata (Sanji): 62 Jahre

62 Jahre Kappei Yamaguchi (Lysopp): 60 Jahre

60 Jahre Akemi Okamura (Nami): 66 Jahre

66 Jahre Ikue Ōtani (Chopper): 60 Jahre

60 Jahre Kazuki Yao (alte Stimme von Franky): 66 Jahre

66 Jahre Subaru Kimura (neue Stimme von Franky): 35 Jahre

35 Jahre Yuriko Yamaguchi (Robin): 59 Jahre

59 Jahre Chō, auch bekannt als Nagashima Shigeru (Brook): 67 Jahre

67 Jahre Katsuhisa Hoki (Jinbei): 79 Jahre

Wichtig zu erwähnen ist hier, dass sich Kazuki Yao, die ursprüngliche Stimme von Franky, mittlerweile von seiner Rolle in One Piece zurückgezogen hat. Den wilden Schiffsbauer der Strohhüte spricht nun Subaru Kimura und mit seinen 35 Jahren ist er aktuell sogar das jüngste Mitglied im japanischen Synchronsprecher*innen-Cast der Crew.

Der Rest der Strohhutbanden-Stimmen bewegt sich nämlich bereits zwischen 60 und 70 Jahren – was natürlich die Frage eröffnet, ob der Rest des Castes seine Rollen bis zum Ende von One Piece noch übernehmen kann.

Wer ist eure liebste japanische oder auch deutsche Synchronstimme in One Piece?