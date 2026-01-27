"Die Könige sind wieder zurück": Erstmals seit 14 Jahren werden vier legendären Anime-Serien im gleichem Jahr ausgestrahlt und die Community verliert sich in Nostalgie

2026 markeirt eine historische Rückkehr: Vier Anime-Legenden sind erstmals seit 14 Jahren wieder im selben Kalenderjahr zu sehen. (© Tite Kubo / Pierrot, Eiichiro Oda / Toei, Masashi Kishimoto / Pierrot)

In der Anime-Community gibt es den Begriff der "Big Three". Gemeint sind die drei großen Shōnen-Serien One Piece, Naruto und Bleach, die Mitte der 2000er den weltweiten Anime-Boom maßgeblich prägten. Nachdem Bleach 2012 sein Ende fand und Naruto 2017 folgte, stand One Piece jahrelang allein als letzter Vertreter dieser goldenen Ära da - bis jetzt.

Denn wie den Fans in den sozialen Medien mit jüngsten Ankündigungen dämmert, kehren alle drei Serien in diesem Jahr mit neuen Folgen zurück. Und nicht nur das: Auch der "Großvater der Big Three" Dragon Ball gibt sich 2026 mit neuen Inhalten die Ehre. Erstmals seit 2012 sind damit alle vier legendären Anime-Serien wieder im selben Jahr zu sehen.

Die Release-Details: Wann kommt was?

One Piece: Der Elban-Arc startet im April

Nach dem Abschluss des Egghead-Arcs im vergangenen Dezember 2025 legt One Piece eine dreimonatige Pause ein, bevor die Strohhut-Piratenbande ihre Reise zur Heimat der Riesen fortsetzt: Die Serie kehrt nämlich am 5. April 2026 mit dem lang erwarteten Elban-Arc zurück.

Animationsstudio Toei wechselt dabei vom bisherigen wöchentlichen Format zu einem saisonalen Modell und wird künftig nur noch 26 Episoden pro Jahr ausstrahlen.

Bleach: Das große Finale im Juli

Im Juli 2026 erscheint mit "Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity" der vierte und finale Teil der Anime-Adaption. Das Finale wurde während der Jump Festa 2026 am 21. Dezember 2025 mit einem neuen Trailer und Key Visual angekündigt.

Auch für die Mangakenner unter euch dürften die neuen Folgen spannend sein: Mutmaßlich wird Schöpfer Tite Kubo im vierten Teil einige neue Inhalte hinzufügen.

Einerseits hat der Bleach-Autor schon hinlänglich erklärt, dass ihm selbst das Bleach-Finale im Manga nicht gefällt - zumal er in dieser Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte (via MeinMMO).

Andererseits liefert die Vorlage nur noch genug Material für etwa sechs Folgen, wie die Bleach-Community feststellte. Die finale Staffel wurde indes mit 13 Episoden angekündigt.

2:03 Bleach teast den letzten Teil der finalen Staffel und das Ende der Anime-Serie

Naruto: Vier Special-Episoden zum 20. Jubiläum

Naruto kehrt Ende 2026 mit vier brandneuen Special-Episoden zurück, die das 20-jährige Jubiläum der Anime-Serie feiern. Die Episoden spielen vor dem Shippuden-Zeitsprung und drehen sich rund um Team 7 - Naruto, Sasuke und Sakura -, als diese noch als Genin unterwegs waren.

Ursprünglich für September 2023 geplant, wurde das Projekt von Studio Pierrot verschoben, um die Qualität zu verbessern. Ein genauer Releasetermin steht allerdings weiterhin aus.

Als wäre die Rückkehr der Big Three nicht genug, gesellte sich im Januar 2026 eine weitere Legende hinzu: Dragon Ball Super. Bei der 40-jährigen Jubiläumsfeier "Dragon Ball Genkidamatsuri" am 24. Januar 2026 in Tokio kündigte Toei Animation mehrere neue Dragon Ball-Projekte an.

Demzufolge erscheint im Herbst 2026 "Dragon Ball Super: Beerus", eine erweiterte Neuauflage des ursprünglichen Dragon Ball Super, die wohl weit über ein simples Remaster hinausgeht. Diese und weitere Ankündigungen rund um den 40. Geburtstag von Dragon Ball haben wir im verlinkten Artikel für euch zusammengefasst.

Eine Community aus dem Häuschen

Bei so viel Nostalgie reitet die Anime-Community natürlich eine Welle der Begeisterung. Ob ihr in den Bleach-, den Naruto- oder den One Piece-Subreddit reinschaut: Nahezu überall teilen Fans ihre Freude darüber, dass neben der eigenen Lieblingsserie auch die restlichen Mitglieder der Big Three in diesem Jahr wieder vereint sind.

Auch auf der X-Plattform wird die Rückkehr der Big Three mitsamt neuem Dragon Ball enthusiastisch gefeiert:

"Für immer stolz, ein Fan der Big 3 zu sein. Drei Könige wieder vereint nach 14 Jahren." ("orihamaru" via X)

"Hier entsteht gerade Anime-Geschichte. 2026 ist randvoll mit Highlights." ("My_X_Lover" via X)

"Das ist das letzte Mal, dass alle vier dieser Animes gleichzeitig laufen, weil Bleach und Naruto ihre letzten Folgen haben - [...] Die letzte Runde!!" ("huddifa" via X)

Wie ihr im letzten Beispiel-Zitat aus der Community sehen könnt, ist diese Nostalgie nicht ganz frei von Wehmut. Schließlich könnte 2026 das letzte Mal sein, dass alle vier Serien uns durch ein Kalenderjahr begleiten: Bleach endet mit seinem finalen Cour, Naruto liefert "nur" vier Special-Episoden, und selbst One Piece nähert sich laut Mangaka Eiichiro Oda langsam seinem Finale. Alle guten Dinge haben nun mal ein Ende.

Welche der vier Serien hat euch am meisten geprägt?