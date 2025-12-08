One Piece: Die Strohhut-Piraten erhalten einen neuen Verbündeten, der noch stärker als Ruffys Gear 5 ist

Nix da mit Arc ruhig ausklingen lassen: Auf Egghead ist aktuell einiges los. In Kapitel 1119 bekommen Ruffy und die Strohhutpiraten willkommene Hilfe.

Während wir uns im Manga von One Piece so langsam dem Ende des Egghead-Arcs nähern, legt Oda in Sachen Action und Handlung regelmäßig einen obendrauf. In Kapitel 119 erfüllt Oda den Leser*innen einen Wunsch, indem er einen bestimmten Charakter endlich ins aktuelle Geschehen schmeißt.

Achtung, Spoilergefahr! Wir besprechen im Folgenden Inhalte aus dem aktuellen Manga-Kapitel 1119. Wenn ihr also den Anime schaut oder einfach noch nicht auf dem aktuellsten Stand seid, solltet ihr vielleicht lieber nicht weiterlesen.

Der Befreiungsschlag von “Emeth“

So, wer ist denn nun dieser Emeth? Wenn ihr den Egghead-Arc verfolgt, dann seid ihr ihm tatsächlich bereits begegnet. Bei Emeth handelt es sich nämlich um den Eisen-Titan, den Ruffy, Chopper, Jinbei und Jewelry Bonney erstmals auf dem Schrottplatz auf Egghead finden.

In Kapitel 1119 taucht Emeth dann plötzlich aus dem Meer auf, um Topman Warcury einen Schlag zu verpassen – Warcury ist einer der Fünf Weisen, die bisher nicht einmal Ruffy in seiner Gear-5-Form verletzen konnte. Er hat bis zu diesem Moment sogar die größte Gefahr für Ruffy und die Strohhutpiraten dargestellt.

Emeth haut ihm hingegen direkt einen Reißzahn weg und ist im Moment damit der einzige Charakter, der die Fünf Weisen verletzen kann:

Während seines Schlages auf Warcury erinnert Emeth sich an die Worte von Joy Boy, die er ihm vor vielen Jahren mit auf den Weg gegeben hat. Auch wenn sich die Übersetzungen so kurz nach der Veröffentlichung des Kapitels voneinander unterscheiden, ist klar, dass die Zeit eine wichtige Rolle spielt. Emeth müsse sich etwas erinnern, wenn die Zeit reif sei…

Wie üblich in One Piece, bringt ein solcher Moment meist mehr Fragen als Antworten mit. Natürlich fragen wir uns wie die Community, was es mit Joy Boys Worte an Emeth auf sich hat. Weiter ungeklärt bleibt außerdem die Entschuldigung von Emeth an Joy Boy, die er bei seinem Erwachen auf Egghead geäußert hat, nachdem er Joy Boys Mission mit dem Angriff auf Mary Geoise vor 200 Jahren nicht erfüllen konnte.

Zuletzt dürfen wir auch nicht den Namen des Eisen-Titanen vergessen. “Emet“ bedeutet auf Hebräisch unter anderem so viel wie Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Ehrlichkeit oder Treue. Eigenschaften, die wir nach Kapitel 1119 nachvollziehen können. Dennoch bleiben wir gespannt, was sich daraus noch entpuppen könnte.

An der Stelle sind wir neugierig auf eure Interpretationen: Was denkt ihr, welche Rolle Emeth in der Zukunft spielen wird?