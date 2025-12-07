Filmemacher ist so begeistert, wie gut dieses Spiel aussieht, dass er darin fremde Spieler anquatscht, um mit ihnen kleine Clips zu drehen

ARC Raiders sieht teilweise richtig cineastisch aus.

ARC Raiders ist eine der Shooter-Überraschungen des Jahres. Der neue Titel von Embark bietet erstklassiges Gameplay, aber auch eine spannende und richtig schön gestaltete Spielwelt. Ein Raider nutzt die Zeit im Spiel sogar, um Kurzfilme zu drehen.

Zufälliger Spieler wird zum Star

Auch wenn es in ARC Raiders jede Menge Quests und damit verbundene Story-Schnipsel und auch ein paar Zwischensequenzen gibt, wird die Geschichte der Welt eher direkt durch die Umgebungen erzählt. Dazu kommen natürlich noch die Erlebnisse der Spieler*innen selbst.

1:06:34 ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden

Die verschiedenen Maps von ARC Raiders sind sehr detailliert gestaltet und zeigen etwa Spuren von vergangenen Kriegen und die Reste der untergegangenen Zivilisation. Sie laden zum Erkunden ein und sind sehr atmosphärisch gestaltet.

Genau das dachte sich auch einer der Spieler, der laut eigener Aussage im echten Leben Filmemacher ist und diese Leidenschaft nun auch in ARC Raiders auslebt. Seine Ergebnisse teilt er auf dem YouTube-Kanal "director of gametography".

In einem Video von Ende November stellt er etwa drei "Kurzfilme" vor, die er im Spiel gedreht hat und zeigt auch, wie diese entstanden sind. Den besonderen Look ohne HUD-Elemente und Co. erreicht er durch das im Spiel verfügbare Fernglas.

Mit dem in der Hand spricht er online einfach andere Spieler*innen an und fragt sie, ob sie nicht Lust haben, ein paar Szenen mit ihm zu drehen. Er weist sie dann an, was sie tun sollen und beobachtet sie dabei geschickt durch das Fernglas.

Die Ergebnisse sind dabei wirklich beeindruckend und mit der offiziellen Musik des Spiels unterlegt entstehen richtig epische Clips. Aber schaut es euch am besten selbst an:

Spannend ist natürlich auch, dass das überhaupt funktioniert. ARC Raiders ist im Grunde ein PvP-Spiel, es ist also jederzeit möglich, von anderen angegriffen zu werden. Trotzdem arbeiten viele Spieler*innen lieber zusammen und helfen sich im Kampf gegen die Maschinen.

Das kommt ganz offenbar auch dem Filmemacher zugute, der zwar die Aufmerksamkeit anderer Spieler*innen auf sich zieht, aber sonst ziemlich ungestört seiner Tätigkeit nachgehen kann. Ein anderer Raider setzt sich sogar gemütlich dazu und beobachtet die "Filmarbeiten" einfach nur.

Wie gefallen euch die "Kurzfilme"? Spielt ihr selbst auch ARC Raiders?