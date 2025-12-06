"Nichts geht über die von Dragon Ball, Z und GT!" Dragon Ball-Fans schauen sich noch einmal die Einspieler der Anime-Serie an und lieben alle – mit einer Ausnahme

Die damaligen Dragon Ball-Einspieler waren etwas ganz besonderes. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Viele Dragon Ball-Fans haben die Manga- und Anime-Serie von Akira Toriyama liebevoll in Erinnerung. Einige erinnern sich sogar noch nostalgisch an die sogenannten Einspieler, die immer zur Werbepause eingeblendet wurden und ebenfalls mit kleinen liebevollen Details zu den Figuren aus der Serie ausgeschmückt waren.

Die Einspieler einer Dragon Ball-Serie gefallen der Community aber im Rückblick so gar nicht mehr: Dragon Ball Super – denn die scheinen nur aus Standbildern zu bestehen!

So viele legendäre Einspieler – außer in Dragon Ball Super

Auf X hat User retro_anime nahezu alle Einspieler der Dragon Ball-Animes in einem Video geteilt – darunter Dragon Ball, Z, GT, Super und sogar zwei von Daima.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Beim Blick auf die Kommentare wird sofort eines klar: Fans lieben die alten Einspieler von Dragon Ball und DBZ – sogar GT, das nach wie vor sehr umstritten ist, bekommt haufenweise Lob von der Community.

Einige Fans nennen die Einspieler von Dragon Ball sogar legendär oder verfallen in tiefe Nostalgie und vermissen die guten alten Zeiten von Dragon Ball. Andere behaupten sogar, dass Dragon Ball die Messlatte für die kleinen Clips stark nach oben geschraubt hat. Sogar auf ein Level, das heute nicht mehr erreicht wird.

Auf der anderen Seite hingegen sind sich die meisten Fans jedoch einig, dass Dragon Ball Super im Vergleich zu den anderen Serien den Kürzeren bei den Einspielern gezogen hat.

Die Community bezeichnet die Einspieler von Dragon Ball Super als seelenlos

Beim Anblick der unterschiedlich animierten Einspieler von Dragon Ball sticht Fans eine Sache besonders ins Auge: Dragon Ball Super hatte nur Standbilder und keine richtigen Animationen wie die anderen Serien-Ableger.

Diese Beobachtung sorgt natürlich in der Community für Enttäuschung und negative Kommentare über die Serie. Oftmals wird Super in den Kommentaren unter dem Beitrag als “seelenlos” oder mittelmäßig bezeichnet.

Die größte Kritik gilt jedoch der nicht vorhandenen Animationen der Einspieler, da minimal nur die Aura von Son Goku im Ultra Instinct leicht animiert wurde und es sich hauptsächlich um Standbilder handelt – ein regelrechtes Downgrade zu den vorherigen Serien, als auch Dragon Ball Daima, wenn es nach der Community geht! Aber wie seht ihr es?

Erinnert ihr euch an die Zeit der Anime-Einspieler und welche Dragon Ball-Serie ist euer absoluter Favorit?