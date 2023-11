Die Marine in One Piece: So funktioniert das Rangsystem der Seestreitkraft

Die Marine in One Piece hat ein klares Rangsystem. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Die Marine ist die Seestreitkraft der Weltregierung und sorgt in der Welt von One Piece für Recht und Ordnung. Dafür machen sie Jagd auf Kriminelle, schreiben Kopfgelder auf Piraten aus, verteilen diese als Steckbriefe und stehen für Seekriegseinsätze bereit. Das Hauptquartier befand sich lange Zeit auf der Insel Marineford, bevor es in die Neue Welt verlegt wurde.

Die Marine gehört außerdem neben den Vier Kaisern und den Sieben Samurai der Meere zu den drei Großmächten, die für das Gleichgewicht der Welt sorgen. Für Protagonist Ruffy und seine Strohhut-Bande ist die Marine an sich ein Gegenspieler und in vielen Arcs sogar der direkte Kontrahent.

Das Rangsystem der Marine

Spoiler-Warnung: Im Folgenden stellen wir euch die wichtigsten Ränge in der Marine in absteigender Reihenfolge angefangen beim höchsten Rang und einzelne Vertreter*innen vor. Dabei können Spoiler enthalten sein, falls ihr noch nicht Folge 889 des Anime geschaut habt.

Die wichtigsten Ränge in der Schnellübersicht:

Großadmiral

Admiral

Vizeadmiral

Weitere Offiziersränge

Infanterie-Ränge

Marinesoldaten werden in zwei grundlegende Kategorien unterteilt: Offiziere und Infanterie. Die Soldaten können in beiden Kategorien bestimmte Ränge wie Kapitän oder Admiral erhalten und im Laufe ihrer Karriere im Rangsystem aufsteigen.

Eine Marinetruppe besteht meistens aus einem oder zwei Offizieren und mehreren Infanteriesoldaten. Dabei hat einer der Offiziere einen höheren Rang und ist dem anderen übergeordnet. Oft gibt der Vorgesetzte die Befehle, während der zweite Offizier als Berater oder Informant fungiert. Die Offiziere können auch gemeinsam aufsteigen und damit ihre Partnerschaft über mehrere Ränge beibehalten. Ein gutes Beispiel dafür sind Smoker und seine rechte Hand Tashigi.

Großadmiral

Der Großadmiral ist der höchste Rang in der Marine und steht direkt der Weltregierung unter. Er hat das gesamte Kommando über alle Marineeinheiten und kann Piraten den Titel Samurai der Meere verleihen oder entziehen. Außerdem kann er den Buster Call ausrufen oder die Befugnis dazu weitergeben. Dies ist der stärkste militärische Angriff der Marine, der ganze Inseln auslöschen kann.

Der erste Großadmiral im Laufe der Serie ist Sengoku, der vor allem im Marineford-Krieg aktiv war. Während des Timeskips zwischen diesem Krieg und dem Fischmenscheninsel-Arc, zieht er sich zurück und sein Posten wird von Sakazuki übernommen.

Hier findet ihr nochmal eine Übersicht zu allen Arcs der Serie:

Admiral

Zu jeder Zeit gibt es immer genau drei Marinesoldaten, die den Titel des Admirals innehaben. Sie werden als größte militärische Macht der Marine bezeichnet und können ebenfalls wie der Großadmiral einen Buster Call ausrufen oder die Befugnis dazu weitergeben. Außerdem tragen die Admiräle oft Beinamen, die aus einer Farbe und einem Tier bestehen.

Zunächst werden die drei Posten von Kuzan Aokiji (Blauer Fasan), Borsalino Kizaru (Gelber Affe) und Sakazuki Akainu (Roter Hund) besetzt. Doch nach Sakazukis Beförderung zum Großadmiral und Kuzans Austritt aus der Marine, übernehmen Issho Fujitora (Fliederfarbener Tiger) und Aramaki Ryokugyu (Grüner Stier) die beiden freien Posten.

Vizeadmiral

Zu jeder Zeit gibt es mindestens fünf Vizeadmiräle. Die meisten Soldaten dieses Ranges sind Schwertkämpfer und können mindestens eine Form Haki einsetzen. Haki ist eine übernatürliche Kraft. Im folgenden Artikel erfahrt ihr mehr über Haki und die drei Formen:

Jeder Vizeadmiral hat unterschiedliche Aufgaben und Befugnisse. Vizeadmiral Momonga hatte zum Beispiel zwei sehr unterschiedliche Aufträge. Bei seinem ersten Auftritt hat er den Buster Call auf Enies Lobby angeleitet. Später musste er Boa Hancock, eine der Samurai der Meere, zum Marinehauptquartier beordern.

Hier erfahrt ihr wer die Sieben Samurai der Meere sind:

Mehr zum Thema One Piece: Das sind die 7 Samurai der Meere mit ihren Teufelsfrüchten und Kopfgeldern von Maxe Schwind

Neben Momonga ist der bekannteste Vizeadmiral Garp, der auch als Held der Marine bekannt ist. Genau wie er stammt auch Vizeadmiral Tsuru noch aus der Zeit, als Gold Roger lebte. Einer der neueren Vizeadmiräle ist Smoker, der zunächst Kapitän war und im Lauf der Serie mehrere Male befördert wurde.

Weitere Offiziersränge

Vor den drei obersten Rängen gibt es noch acht weitere Ränge, die Marinesoldaten vorher durchlaufen müssen. Auch hier sind die Ränge in absteigender Reihenfolge aufgelistet und weitere bekannte Marinesoldaten in ihren entsprechenden Ränge genannt:

Konteradmiral: Hina, T-Bone

Kommodore

Kapitän: Morgan, Nezumi, Tashigi, Korby

Fregattenkapitän

Korvettenkapitän: Fullbody, Jacko, Helmeppo

Kapitänleutnant

Oberleutnant

Leutnant

Die Infanterie-Ränge

Bevor die Infanteriesoldaten Offiziersanwärter werden können, müssen sie die folgenden Ränge durchlaufen, die ebenfalls in absteigender Reihenfolge aufgelistet sind:

Stabsfeldwebel

Hauptfeldwebel

Feldwebel

Maat

Hauptgefreiter

Obergefreiter

Gefreiter

Matrose

Wie ihr seht, ist die Marine in One Piece sehr strukturiert. Es gibt und gab schon viele bedeutende Marinesoldaten, aber wer ist euer liebster Marinesoldat und warum? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!