One Piece: Mysteriöses Schriftstück auf Elban könnte das größte Geheimnis der Red Line enthüllt haben und langjährige Fan-Theorien bestätigen

Der Elban Arc dürfte besonders Fans von Odas genialem Worldbuilding gefallen. (© Bild: Eiichiro Oda)

One Piece befindet sich im Manga aktuell beim Elban Arc und in der finalen Saga. Trotz dieses Umstandes sind noch viele Informationen über die Welt für die Strohhüte und das Publikum zugleich verschleiert.

Nach und nach lernen wir aber immer mehr über die interessante Hintergrundgeschichte. Zuletzt hat Kapitel 1138 mit der “Harley“ ein beeindruckendes Schriftstück präsentiert, das spannende Einblicke liefert. Unter anderem auch über die mysteriöse Red Line, die einmal um die gesamte Welt geht.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um Erkenntnisse aus dem One-Piece-Kapitel 1138 im Zusammenhang mit einer Fan-Theorie. Wenn ihr noch nicht so weit seid, werden euch wichtige Informationen vorweggenommen.

Das Geheimnis der Red Line

In Kapitel 1138 kommt die Archäologin Robin endlich dazu, den sagenumwobenen Harley-Text zu lesen. Die Riesen auf Elban verraten schon früher, dass sich die Inhalte der Harley sehr unterschiedlich interpretieren lassen, weil sie nicht eindeutig formuliert sind. In Verbindung mit der mysteriösen Red Line ist dabei die folgende Stelle aus der ersten Phase des Harley-Textes interessant:

„Der Gott der Erde zürnte, zusammen mit der Feuer-Schlange hüllte er die Welt in Tod und Finsternis“

Bei der Feuer-Schlange könnte es sich aus mehreren Gründen um die Red Line handeln. Einerseits passt die farbliche Assoziation von Feuer gut mit der Farbe Rot zusammen. Simpel. Andererseits – ab hier bewegen wir uns bereits in Fantheorie-Gefilden – passt die Beschreibung perfekt zur mythologischen Figur Jörmungandr beziehungsweise der Midgardschlange.

Jörmungandr-Analogie: Die Midgardschlange hat ihren Namen davon, weil sie so groß ist, dass sie die gesamte Welt einmal umfasst. Indem sie sich in den Schwanz beißt, stellt sie einen Ring dar.

Sobald Jörmungandr den eigenen Schwanz wieder loslässt, soll das den Weltuntergang Ragnarök einleiten. Auch das passt zum Inhalt der Harley, dieses Mal jedoch zur dritten Phase:

„Der Sonnengott tanzt, lacht und führt die Welt an ihr Ende“

Dadurch – sollte die Red Line an die Midgardschlange angelehnt sein – kann es gut sein, dass Ruffy in Gestalt des Sonnengotts Nika mit dem Durchbrechen der Red Line das Ende der Welt von One Piece einleitet, oder zumindest in der Form, wie sie bisher existierte.

1:01 One Piece: Pirate Warriors 4-Trailer zeigt Ultimate Edition für PS5 und Xbox Series S/X

Autoplay

Frühe Anspielung? Besonders interessant ist die Tatsache, dass im frühen Manga-Kapitel 129 bereits eine Schlange Erwähnung findet, die “in Blut getränkt“ ist. Die Riesen Boogey und Woogey behaupten, dass diese spezifische Schlange das Einzige sei, das sie nicht zerstören können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hat Oda das wirklich schon so früh geplant? Die beeindruckende Leistung seitens des Mangakas wäre sicherlich denkbar. Dass Eiichiro Oda ein Meister des Foreshadowings ist, hat er schließlich schon mehrfach bewiesen.

Ob die Feuer-Schlange die Red Line ist, wird sich sicherlich noch herausstellen. Bisher bewegen wir uns noch rein im theoretischen Bereich.

Was haltet ihr von dieser Theorie?