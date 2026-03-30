One Piece: Zorro-Darsteller Mackenyu aß für seinen Muskelaufbau 5-mal täglich - und musste sich dabei strikt an einen Diätplan halten

Wenn ihr euch Staffel 2 der Netflix-Realserie von One Piece genauer angesehen habt, könnte euch etwas aufgefallen sein, dass Zorro-Darsteller Mackenyu ordentlich Muskelmasse zugelegt hat.
Für eine solche Transformation ist nicht nur ein anstrengender Trainingsplan nötig, sondern auch eine strikte Ernährung, die auch von den One Piece-Darsteller*innen diskutiert wurde.
Strukturierte Diät für strukturierte Muskeln
Im Interview mit dem japanischen Portal Oricon, das von "philazora" auf X geteilt wurde, stellte sich die One Piece-Crew der Frage, wer von ihnen am meisten isst.
Die Antwort darauf passt zumindest perfekt zu ihren Rollen. Während Iñaki Godoy (Ruffy) und Jacob Romero (Lysop) mehr oder minder einfach essen, was ihnen einfällt, müssen sich die anderen drei – also Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji) und Mackenyu (Zorro) – an einen strikten Ernährungsplan halten.
Im Falle von Mackenyu sind sich die Darsteller*innen einig, dass sein Ernährungsplan auch der umfangreichste ist: Fünf Mahlzeiten am Tag sollen es gewesen sein; hinzu kamen diverse Shakes und Nahrungsergänzungsmittel.
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Die genauen Details zu diesem Ernährungsplan hat indes Mackenyus Fitnesstrainer Lloyd Naicker veröffentlicht, an den sich der Zorro-Darsteller während seiner Bodybuilding-Phase strikt halten musste.
- Mackenyu hatte wohl kein Problem damit, sich daran zu halten – scheinbar sogar zu gut, wie sein Fitnesstrainer (via porrtgas) meint: "Ich musste ihn sogar dazu zwingen, ein Cheat-Meal einzubauen."
- Gemeint ist eine Mahlzeit außerhalb des strikt vorgebenen Plans, die auch etwas ungesünder sein darf.
Mackenyus Disziplin dürfte sich in diesem Kontext objektiv bezahlt gemacht haben, immerhin ist die zweite Staffel von One Piece mutmaßlich auch wegen der actiongeladeneren Szenen mit Zorro sogar besser bewertet als die erste.
Wie gefällt euch Mackenyus Darstellung von Zorro in der zweiten One Piece-Staffel?
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