Pokémon Feuerrot-Spieler ist stolz auf sein Shiny-Kleinstein - und die Community feiert den deutschen Namen durch die Decke

Die deutsche Version von Geodude präsentiert sich der Welt.

Shiny-Pokémon sind selten. Da freut man sich natürlich, einem zu begegnen, oder es sogar zu fangen. Doch was einem Pokémon Feuerrot-Fan nun passiert ist, der sein neu gefundenes Shiny-Kleinstein stolz auf Reddit präsentieren wollte, kam für diesen wahrscheinlich doch eher überraschend.

Gestatten, Kleinstein.

Man kennt es. Da schafft man mal was richtig Tolles in einem Spiel, findet ein seltenes Easter-Egg, schafft einen schwierigen Trick-Shot oder bekommt einfach nur Loot, der sehr selten dropt und möchte seine Freude mit dem Internet teilen. Doch dann interessiert sich das Internet nicht nur nicht besonders dafür, sondern hängt sich auch noch an einem augenscheinlich völlig unwichtigem Detail auf, das man selbst gar nicht bemerkt hat.

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Autoplay

"Ich musste meinen Masterball opfern" klagt Redditor Sky_Geist, gefolgt von einem weinenden Emoji. Darunter sehen wir ein Video von einem beginnenden Kampf zwischen einem Shiny-Kleinstein auf Level 32 und einem Dragonir namens Dragi auf Level 51 in der Edition Pokémon Feuerrot. Das Ende des Kampfes sehen wir zwar nicht, aber offenbar ist der einzige Masterball verwendet worden.

Die einzige weitere Info, die wir bekommen ist eine kleine Zeile unter dem Video, in der Sky_Geist darüber informiert, dass das gefangene weibliche Kleinstein den Namen "Pipe Bomb", zu deutsch "Rohrbombe" bekommen hat. Was für ein süßer Name für den kleinen Felsen. Doch das ist letztlich nicht der, auf den sich die Community stürzt.

Hier könnt ihr das ganze Video sehen:

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Die Trauer um den Masterball, der Stolz über das gefangene Shiny-Pokémon und der niedliche Name – all das interessiert die Kommentatorinnen und Kommentatoren unter dem Post überhaupt nicht. Denn was für ein lustiger Name ist denn bitte "Kleinstein"?!

Ein Pokémon, viele Namen

Früher gab es mal 151 Pokémon. Wer sie alle auswendig konnte, war damals nicht selten der Star des Schulhofs. Heute gibt es über 1000 und sie alle nennen zu können, kommt wohl eher einer olympischen Disziplin gleich. Wenn man nun auch noch bedenkt, dass viele dieser Pokémon international unter anderen Namen bekannt sind, wird der Umfang dieses Namensschatzes geradezu absurd.

Zeit für eine kurze Sprachstunde: Das kleine Steinpokémon, das wir passenderweise als Kleinstein kennen, heißt im japanischen Original イシツブテ, was man Isitsubute liest. Das bedeutet frei übersetzt so viel wie "geworfener Stein".

Der wohl bekannteste Alternativname dürfte allerdings Geodude aus dem Englischen sein. Das Wort "geo" kommt da nicht separat vor, ist aber ein Lehnwort aus dem Griechischen, wo es "Erde" bedeutet. "Dude" bedeutet einfach "Typ". Der englische Kleinstein heißt also Erdtyp.

Redditor Eldsish bringt einen weitere Sprache zur ... nun ... Sprache: "Auf Französisch heißt es "Racaillou", eine Kombination aus den Worten "Racaille" (Abschaum) und "Caillou" (Stein)." Ja, richtig gelesen. Der kleine, kahlköpfige Junge aus der gleichnamigen Kinderserie wurde nach dem französischen Wort für Stein benannt.

Dass Kleinsteins Name im Englischen "Small Stone" bedeutet, findet auch User Syy_Guy einfach "großartig". Fragt sich nur, was die Community sagt, wenn sich der kleine Felsen weiterentwickelt und erst zu Georok und schließlich Geowaz wird. Wer jetzt denkt, dass er sich der englischen Community damit annähert, irrt sich. Die lassen das "Geo"-Präfix da nämlich einfach weg und nennen die Weiterentwicklungen Graveler und Golem.

Wie viele Namen es wohl weltweit in allen möglichen Sprachen für die über 1000 Pokémon gibt? Welche sind eure Lieblings-Pokémon-Namen? Sind sie treffend, lassen sie sich gut aussprechen, oder sind sie einfach nur niedlich?