Dieser One Piece-Kampf sitzt auf Platz 1 der am besten bewerteten Folgen der Serie und auch Fans lieben es

Shanks betritt die Bühne und demonstriert seine wahre Stärke. (Bild: © Toei Animation)

Die beliebte Action-Shonen-Serie One Piece feiert einen Erfolg nach dem nächsten. Von der Live-Action-Serie von Netflix bis hin zu den aktuellen Folgen der Anime-Serie und den Geschehnissen im Manga wird One Piece von Fans gefeiert.

Ein weiteres Spektakel bekamen die Fans in der letzten aktuellen Episode des Animes zu sehen: den Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid. Die schicken Animationen und die Inszenierung rissen nicht nur One Piece-Fans von den Sitzen – sie sorgten auch dafür, dass die Episode auf der Film- und Serien-Review-Seite IMDB den ersten Platz der am besten bewerteten One Piece-Folgen einnimmt.

Fast ein perfekter 10er-Score und das unter eine Woche nach Release

Die Episode 1112 “Clash! Shanks vs. Eustass Kid” ist mit einem Score von aktuell 9.8 von 10 auf IMDB (Stand: 19. Juli) die am besten bewertete One Piece-Episode aller Zeiten. Damit hat diese Folge fast die perfekte Wertung von 10 erreicht und das weniger als eine Woche nach ihrer Veröffentlichung.

Hier könnt ihr euch die damalige Episoden-Vorschau von Episode 1112 ansehen, die den Kampf der beiden angeteast hat:

0:30 One Piece Episoden-Vorschau zeigt den epischen Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid in Folge 1112

Fans lieben den Kampf und empfinden die Folge als eine der besten

Auch die Fans der Serie feiern die neue Episode von One Piece und loben die Animationen und das Studio. Da der Kampf zwischen den beiden Piraten einer der wichtigsten der Serie ist und von Manga-Leser*innen schon sehnsüchtig erwartet wurde, hat Toei Animation sehr auf die Umsetzung geachtet.

Wie die Bewertungen zeigen, hat das Animationsstudio dem Kampf alle Ehre gemacht. Wir haben einige Rezensionen und Kommentare von Fans zur Episode herausgesucht:

“Schlichtweg eine der besten Folgen von One Piece” Von rrahul-74903

“Das sah aus wie ein Ghibli-Film. Es ist wirklich so gut!” Von yashkrishme

“Beste Episode seit Nikas Auftritt!” Von just-asdf

Hier könnt ihr euch die Folge und allgemein One Piece in aller Ruhe anschauen

One Piece ist sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix verfügbar. Auf Crunchyroll findet ihr alle Staffeln des Animes, während auf Netflix die Handlung direkt mit der Egghead-Arc beginnt. Insgesamt umfasst One Piece bisher 1112 Folgen, die jeweils 25 Minuten lang sind. Alle Folgen sind nur in der japanischen Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln bei beiden Streaming-Diensten erhältlich.

Wie gefiel euch die neue Folge von One Piece und was war euer Lieblingsmoment in der Episode?